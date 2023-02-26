"Мати року": мережу вразило відео жорстоких методів виховання у росії

Дії горе-матері засудили в інтернеті

Росіяни не перестають дивувати своєю поведінкою та абсурдними вчинками. Мешканка Ростовської області змусила свою доньку чистити зуби водою з унітазу за те, що та писала матюки в інтернеті.

Мережу облетіло відео, на якому дівчинка у сльозах сидить над унітазом із зубною щіткою в руках та чистить нею зуби. У цей час її мати вимагає, щоб дочка вимовляла нецензурні слова, написані нею в інтернеті та після кожного ще раз чистили зуби водою з туалету.

На записі видно, що дитина не хоче вимовляти матюки, але жінка наполегливо вимагає цього від своєї дочки. Мабуть, з метою покарання росіянка також вирішила опублікувати це відео в мережі.

Реакція мережі не забарилася. Багато хто, природно, засудив дії жінки на відео, зазначивши, що тим самим вона руйнує психіку дитини. Плюс до всього це відео розлетілося мережею, що також може на це вплинути.

Але, що цікаво, знайшлися в коментарях і ті, хто підтримав такий метод "виховання", заявивши, що "діти зараз таки, що по-іншому не можна".

І, звичайно, не обійшлося без нотки гумору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії, як і раніше, продовжують карати за висловлення особистої думки щодо війни в Україні. Так сталося з місцевою мешканкою в Краснодарі, яка, перебуваючи в кафе, вела зі своїми близькими антивоєнні розмови. Один із клієнтів заявив про це в поліцію.