TikTok головного мозга? На Харьковщине молодежь массово ломает дорожные знаки (видео)

Пользователи сети предположили, что таким способом подростки пытаются соответствовать некому новому тренду в соцсетях

Выходные в Харьковской области прошли весьма насыщенно — было зафиксировано минимум два случая попытки сломать или повредить дорожные знаки. Примечательно, что происшествия случаются на подъездах к поселкам городского типа.

Видеозаписями случившегося поделились в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Герои первого ролика отличились на Окружной дороге Харькова по направлению к пгт Песочин.

Один из парней весьма оперативно согнул и снял со столба знак, который предупреждает про объезд препятствия слева или справа. Его действия заняли несколько десятков секунд, при этом "оператор" постоянно нецензурно выражался и смеялся над происходящим. Предупреждаем: на видео есть лексика 18+.

Еще один похожий случился уже в Рогани Харьковской области. Здесь, судя по звукам, компания парней решила подначить одного из друзей и предложила ему… сломать дорожный знак собственной головой. Для своего "подвига" парень выбрал прямоугольную табличку с изображением стрелок, которая показывает направление поворота.

К счастью, этот знак оказался намного прочнее своего предыдущего "собрата", поэтому травмы получил только пошедший на "таран" подросток. Однако, судя по поведению, ему исключительно весело, а не больно.

Отметим, что это далеко не первый случай подобного поведения молодежи. Летом 2021 года на все той же Харьковщине были арестованы трое несовершеннолетних девушек. В селе под Чугуевом они сняли один из дорожных знаков, сняли видео для соцсетей, после чего выбросили знак в ближайшие кусты. Тогда полиция наложила административный штраф на их родителей.

Большинство пользователей сети раскритиковала такое хулиганство. Некоторые даже обратили внимание, что из-за подобных выходок могут пострадать невинные люди — как водители, так и пешеходы.

Подобная обеспокоенность людей неудивительна, ведь Харьковщина "славится" своими резонансными ДТП. "Телеграф" уже писал о масштабной аварии, произошедшей на Окружной дороге, в которой погибла семейная пара. Их двое трехлетних малышей находятся в больнице в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Также мы писали, что в районе Задонецкого Харьковской области также произошло массовое ДТП — столкнулось сразу пять автомобилей, есть пострадавшие.