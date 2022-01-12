Укр

В Харькове случилась жесткая авария: трое погибли, двое детей в тяжелом состоянии (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Одна из машин оказалась на отбойнике Новость обновлена 12 января 2022, 10:15
Одна из машин оказалась на отбойнике

Столкнулись "Kia Optima" и "Toyota Camry".

В Харькове на Окружной дороге столкнулись легковые авто, одно из них — службы такси. Погибли трое человек, травмы получили двое детей. Их госпитализировали в больницу неотложной помощи.

Об этом сообщает ГСЧС региона.

Всего в аварии — пять жертв. Погибшие — двое мужчин и женщина — водитель и пассажирка из авто "Toyota" и водитель "Kia". Пострадавшие дети, мальчик и девочка двух-трех лет в больнице. Как сообщают источники "Телеграфа", их состояние предварительно оценивают как тяжелое, они проходят комплексное обследование. Ранее сообщалось, что у них травмы средней степени тяжести. Погибшая женщина — мать малышей. Ей не было 30 лет.

Авария произошла на Окружной дороге неподалеку от съезда на Черкасскую Лозовую. Движение затруднено — на месте работают спасатели и правоохранители. Авария произошла 12 января около 8 утра.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

В результате ДТП одну из машин откинуло на отбойник дороги.

У второй — разбита передняя часть.

Ранее "Телеграф" писал про ДТП на Харьковщине в котором погиб младенец — шестимесячный ребенок лежал на заднем сидении не пристегнутым.

Также сообщалось про аварию внедорожника и микроавтобуса, в которой пострадали 11 человек, включая двух водителей.

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#ДТП #Харьков #Дети
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