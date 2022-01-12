Укр

Родители погибли, двойняшки - в реанимации: детали о жертвах трагического ДТП в Харькове

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
Семья была в машине, отлетевшей на отбойник Новость обновлена 12 января 2022, 15:05
Семья была в машине, отлетевшей на отбойник

В машину такси влетел водитель, выехавший на "встречку".

Трое погибших и двое детей в реанимации — на Окружной дороге в Харькове столкнулись две легковушки. Одна из них принадлежала службе такси. В машине была мать с двумя детьми 3 лет. Женщина погибла на месте. За рулем машины такси был не посторонний — мужчина вез свою жену, сына и дочь. Он также погиб.

Александр Деревянко 1990 года рождения и его супруга Яна 1992-го выехали в это роковое утро из дома. В службе такси, машину которой арендовал мужчина, рассказали, что по их данным скорость было 75 км в час. Они пообещали помощь с похоронами супругов и с медицинскими счетами малышей-двойняшек, которые серьезно пострадали в ДТП.

Комментарий директора службы такси "30-40" Руслана Сайфулина

В Харьковской неотложке, куда госпитализировали малышей, сообщают — дети в тяжелом, но стабильном состоянии. Мальчик сильно пострадал — у него сломано основание черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, сломано бедро. У его сестры — сломаны оба бедра.

Как ранее писал "Телеграф" в харьковской полиции сообщили, что водитель второго авто, также погибший в ДТП, выехал на встречную полосу где врезался в машину службы такси.

Теги:
#ДТП #Харьков #Дети #Родители #Погибшие
Коронавирус схож с туберкулезом по симптоматике, однако есть характерные отличия
Общество
Коронавирус vs туберкулез: схожие симптомы болезней и как не пропустить чахотку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус схож с туберкулезом по симптоматике, однако есть характерные отличия
Коронавирус vs туберкулез: схожие симптомы болезней и как не пропустить чахотку
Дата публикации
Категория
Техосмотры в Украине станут обязательными уже в этом году
В Украину возвращается обязательный техосмотр: цена и штрафы, если его не пройти
Дата публикации
Категория
Конфуз случился во время выступления главы правительства
"Вышел зайчик погулять": канал "Рада" отличился очередным фейлом, на этот раз — со Шмыгалем (видео)
Дата публикации
Категория
Сейчас в Украине курсируют "Дельта" и "Омикрон", однако за границей распространяются еще и "Флурона" и "Дельтакрон"
Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься
Дата публикации
Категория
Одна из машин оказалась на отбойнике
В Харькове случилась жесткая авария: трое погибли, двое детей в тяжелом состоянии (фото, видео)