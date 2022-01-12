Батьки загинули, двійнята — у реанімації: деталі про жертв трагічної ДТП у Харкові

У машину таксі влетів водій, який виїхав на "зустрічку".

Троє загиблих та двоє дітей у реанімації — на Окружній дорозі в Харкові зіткнулися два легковики. Одна з них належала служби таксі. У машині була мати із двома дітьми 3 років. Жінка загинула на місці. За кермом машини таксі був не сторонній — чоловік віз свою дружину, сина та доньку. Він також загинув.

Олександр Дерев’янко 1990 року народження та його дружина Яна 1992-го виїхали цього фатального ранку з дому. У службі таксі, машину якої орендував чоловік, розповіли, що, за їхніми даними, швидкість була 75 км на годину. Вони пообіцяли допомогу з похороном подружжя та з медичними рахунками малюків-двійнят, які серйозно постраждали в ДТП.

Коментар директора служби таксі "30-40" Руслана Сайфуліна

У Харківській лікарні невідкладної допомоги, куди госпіталізували малюків, повідомляють — діти у тяжкому, але стабільному стані. Хлопчик сильно постраждав — у нього зламана основа черепа, важка черепно-мозкова травма, забій мозку, зламано стегно. У його сестри зламані обидва стегна.

Як раніше писав "Телеграф" у харківській поліції повідомили, що водій другого авто, який також загинув у ДТП, виїхав на зустрічну смугу, де врізався в машину служби таксі.