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Виїхав на "зустрічку": нові подробиці аварії з трьома загиблими у Харкові (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Машина таксі їхала назустріч легковику Новина оновлена 12 січня 2022, 11:54
Машина таксі їхала назустріч легковику

Обидва водії та пасажирка авто померли на місці.

У Харкові в ДТП загинули троє людей, серед яких молода жінка. Двох її дітей трьох років доправили до лікарні у тяжкому стані. Вони були в таксі, яке після удару іншої машини вилетіло на відбійник Кільцевої дороги.

Деталі трагедії повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, аварія сталася о 8:50 ранку біля села Черкаська Лозова.

На місці ДТП утруднений проїзд
На місці ДТП утруднений проїзд

Попередньо встановили, що 34-річний чоловік за кермом "Kia Optima" їхав у бік Білгородського шосе та виїхав на "зустрічку". Там тим часом їхало таксі "Toyota Camry". За кермом був 31-річний чоловік, у салоні — жінка з двома дітьми, хлопчиком та дівчинкою. Машина рухалася своєю смугою.

Внаслідок зіткнення на місці загинули водії двох машин та жінка. Двоє трирічних малюків – у лікарні у тяжкому стані. У них переломи стегон, черепно-мозкові травми. Детальніше стане відомо після комплексного обстеження.

Троє людей загинули на місці
Троє людей загинули на місці

На місці ДТП продовжують працювати слідчі.

"Телеграф" раніше повідомляв про аварію на Чернігівщині з 11 постраждалим і зіткнулися мікроавтобус і позашляховик. Найсильніше постраждала 10-річна дівчинка.

Теги:
#ДТП #Харків #Загиблі #Окружна
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