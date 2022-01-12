Виїхав на "зустрічку": нові подробиці аварії з трьома загиблими у Харкові (фото, відео)

Обидва водії та пасажирка авто померли на місці.

У Харкові в ДТП загинули троє людей, серед яких молода жінка. Двох її дітей трьох років доправили до лікарні у тяжкому стані. Вони були в таксі, яке після удару іншої машини вилетіло на відбійник Кільцевої дороги.

Деталі трагедії повідомляє поліція регіону.

За даними правоохоронців, аварія сталася о 8:50 ранку біля села Черкаська Лозова.

На місці ДТП утруднений проїзд

Попередньо встановили, що 34-річний чоловік за кермом "Kia Optima" їхав у бік Білгородського шосе та виїхав на "зустрічку". Там тим часом їхало таксі "Toyota Camry". За кермом був 31-річний чоловік, у салоні — жінка з двома дітьми, хлопчиком та дівчинкою. Машина рухалася своєю смугою.

Внаслідок зіткнення на місці загинули водії двох машин та жінка. Двоє трирічних малюків – у лікарні у тяжкому стані. У них переломи стегон, черепно-мозкові травми. Детальніше стане відомо після комплексного обстеження.

Троє людей загинули на місці

На місці ДТП продовжують працювати слідчі.

"Телеграф" раніше повідомляв про аварію на Чернігівщині з 11 постраждалим і зіткнулися мікроавтобус і позашляховик. Найсильніше постраждала 10-річна дівчинка.