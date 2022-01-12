У Харкові трапилася жорстка аварія: троє загинули, двоє дітей у тяжкому стані (фото, відео)
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Зіткнулися "Kia Optima" та "Toyota Camry".
У Харкові на Кільцевій дорозі зіткнулися легкові авто, одне з них — служби таксі. Загинули троє людей, травм зазнали двоє дітей. Їх госпіталізували до лікарні невідкладної допомоги.
Про це повідомляє ДСНС регіону.
Загалом в аварії – п’ять жертв. Загиблі – двоє чоловіків та жінка – водій та пасажирка з авто "Toyota" та водій "Kia". Постраждалі діти, хлопчик та дівчинка двох-трьох років у лікарні. Як повідомляють джерела "Телеграфу", їхній стан попередньо оцінюють як важкий, вони проходять комплексне обстеження. Раніше повідомлялося, що мають травми середнього ступеня тяжкості. Загибла жінка — мати малечі. Їй не було 30 років.
Аварія сталася на Кільцевій дорозі неподалік від з’їзду на Черкаську Лозову. Рух утруднений – на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Аварія сталася 12 січня близько 8-ї ранку.
Внаслідок ДТП одну з машин відкинуло на відбійник дороги.
У другій — розбита передня частина.
Раніше "Телеграф" писав про ДТП на Харківщині, в якому загинуло немовля — шестимісячна дитина лежала на задньому сидінні не пристебнута.
Також повідомлялося про аварію позашляховика та мікроавтобуса, в якій постраждали 11 людей, включаючи двох водіїв.
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