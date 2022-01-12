У Харкові трапилася жорстка аварія: троє загинули, двоє дітей у тяжкому стані (фото, відео)

Зіткнулися "Kia Optima" та "Toyota Camry".

У Харкові на Кільцевій дорозі зіткнулися легкові авто, одне з них — служби таксі. Загинули троє людей, травм зазнали двоє дітей. Їх госпіталізували до лікарні невідкладної допомоги.

Про це повідомляє ДСНС регіону.

Загалом в аварії – п’ять жертв. Загиблі – двоє чоловіків та жінка – водій та пасажирка з авто "Toyota" та водій "Kia". Постраждалі діти, хлопчик та дівчинка двох-трьох років у лікарні. Як повідомляють джерела "Телеграфу", їхній стан попередньо оцінюють як важкий, вони проходять комплексне обстеження. Раніше повідомлялося, що мають травми середнього ступеня тяжкості. Загибла жінка — мати малечі. Їй не було 30 років.

Аварія сталася на Кільцевій дорозі неподалік від з’їзду на Черкаську Лозову. Рух утруднений – на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Аварія сталася 12 січня близько 8-ї ранку.

Місце ДТП на карті

Внаслідок ДТП одну з машин відкинуло на відбійник дороги.

У другій — розбита передня частина.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП на Харківщині, в якому загинуло немовля — шестимісячна дитина лежала на задньому сидінні не пристебнута.

Також повідомлялося про аварію позашляховика та мікроавтобуса, в якій постраждали 11 людей, включаючи двох водіїв.