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Медики борються за життя сім'ї з дитиною: подробиці ДТП з автобусом на Чернігівщині (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У лобовому зіткненні постраждали 11 людей Новина оновлена 10 січня 2022, 10:30
У лобовому зіткненні постраждали 11 людей

Найбільше постраждала 10-річна дівчинка, а водіям не могли надати допомогу через те, що їх затиснуло у транспорті

Стали відомі подробиці резонансної аварії у Чернігівській області, коли у неділю, 9 січня, поблизу села Городище Ніжинського району о 21:26 вечора зіткнулися позашляховик Toyota RAV4 та мікроавтобус Renault. В результаті постраждало багато пасажирів, а водіїв затиснуло в понівечених машинах.

Як розповіли в облуправлінні ДСНС, без рятувальників медики просто не могли надати першу допомогу, оскільки люди були замкнені в машинах. На місце вирушило 9 спеців та три одиниці техніки: завдяки гідравлічному спецінструменту вдалося деблокувати обох водіїв. Крім них, постраждали ще 9 пасажирів, серед яких — 10-річна дитина. З різними травмами всіх доправили до лікарень Бахмача та Ніжина.

Згідно з попередньою інформацією, найбільше постраждала 10-річна пасажирка позашляховика, яку в критичному стані госпіталізували до лікарні. В авто також були її батьки, у яких діагностували складні переломи та серйозні травми. За життя постраждалих борються медики.

На момент виходу новини правоохоронці встановлюють всі обставини аварії та можливого винуватця.

Якраз цього дня ввечері погіршилися погодні умови по всій Україні. Користувачі мережі скаржилися на те, що дістатися до столиці виявилося не так і просто: виникли величезні пробки.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Аварія #Рятувальники
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