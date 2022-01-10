Медики борются за жизнь семьи с ребенком: подробности ДТП с автобусом на Черниговщине (фото)

Больше всего пострадала 10-летняя девочка, а водителям не могли оказать помощь из-за того, что их зажало в искореженном транспорте

Стали известны подробности резонансной аварии в Черниговской области, когда в воскресенье, 9 января, близ села Городище Нежинского района в 21:26 вечера столкнулись внедорожник Toyota RAV4 и микроавтобус Renault. В результате, пострадало много пассажиров, а водителей зажало в искореженных машинах.

Как рассказали в облуправлении ГСЧС, без спасателей медики попросту не могли оказать первую помощь, так как люди оказались заперты в машинах. На место отправилось 9 спецов и три единицы техники: благодаря гидравлическому специнструменту удалось деблокировать обоих водителей. Помимо них, пострадало еще 9 пассажиров, среди которых — 10-летний ребенок. С различными травмами всех доставили в больницы Бахмача и Нежина.

Согласно предварительной информации, больше всех пострадала 10-летняя пассажирка внедорожника, которую в критическом состоянии госпитализировали в больницу. В авто также находились ее родители, у которых диагностировали сложные переломы и серьезные травмы. За жизнь пострадавших борются медики.

На момент выхода новости правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и возможного виновника.

Отметим, что как раз в этот день вечером ухудшились погодные условия по всей Украине. Пользователи сети жаловались на то, что добраться до столицы оказалось не так уж и просто: возникли огромные пробки.