Укр

Выехал на "встречку": новые подробности аварии с тремя погибшими в Харькове (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Машина такси ехала навстречу легковушке Новость обновлена 12 января 2022, 11:54
Машина такси ехала навстречу легковушке

Оба водителя и пассажирка авто скончались на месте.

В Харькове в ДТП погибли трое человек, среди которых — молодая женщина. Двух ее детей трех лет доставили в больницу в тяжелом состоянии. Они были в такси, которое после удара другой машины вылетело на отбойник Окружной дороги.

Детали трагедии сообщает полиция региона.

По данным правоохранителей авария произошла в 8:50 утра возле села Черкасская Лозовая.

На месте ДТП затруднен проезд
На месте ДТП затруднен проезд

Предварительно установили, что 34-летний мужчина за рулем "Kia Optima" ехал в сторону Белгородского шоссе и выехал на "встречку". Там в это время ехало такси "Toyota Camry". За рулем был 31-летний мужчина, в салоне — женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Машина двигалась по своей полосе.

В результате столкновения на месте погибли водители двух машин и женщина. Двое трехлетних малышей — в больнице в тяжелом состоянии. У них переломы бедер, черепно-мозговые травмы. Детальнее станет известно после комплексного обследования.

Трое людей погибли на месте
Трое людей погибли на месте

На месте ДТП продолжают работать следователи.

"Телеграф" ранее сообщал про аварию на Черниговщине с 11 пострадавшими — столкнулись микроавтобус и внедорожник. Сильнее всего пострадала 10-летняя девочка.

Теги:
#ДТП #Харьков #Погибшие #Окружная
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