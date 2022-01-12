Выехал на "встречку": новые подробности аварии с тремя погибшими в Харькове (фото, видео)

Оба водителя и пассажирка авто скончались на месте.

В Харькове в ДТП погибли трое человек, среди которых — молодая женщина. Двух ее детей трех лет доставили в больницу в тяжелом состоянии. Они были в такси, которое после удара другой машины вылетело на отбойник Окружной дороги.

Детали трагедии сообщает полиция региона.

По данным правоохранителей авария произошла в 8:50 утра возле села Черкасская Лозовая.

На месте ДТП затруднен проезд

Предварительно установили, что 34-летний мужчина за рулем "Kia Optima" ехал в сторону Белгородского шоссе и выехал на "встречку". Там в это время ехало такси "Toyota Camry". За рулем был 31-летний мужчина, в салоне — женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Машина двигалась по своей полосе.

В результате столкновения на месте погибли водители двух машин и женщина. Двое трехлетних малышей — в больнице в тяжелом состоянии. У них переломы бедер, черепно-мозговые травмы. Детальнее станет известно после комплексного обследования.

Трое людей погибли на месте

На месте ДТП продолжают работать следователи.

"Телеграф" ранее сообщал про аварию на Черниговщине с 11 пострадавшими — столкнулись микроавтобус и внедорожник. Сильнее всего пострадала 10-летняя девочка.