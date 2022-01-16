TikTok головного мозку? На Харківщині молодь масово ламає дорожні знаки (відео)

Користувачі мережі припустили, що таким способом підлітки намагаються відповідати новому тренду в соцмережах

Вихідні на Харківщині пройшли дуже насичено — було зафіксовано щонайменше два випадки спроби зламати або пошкодити дорожні знаки. Цікаво, що пригоди трапляються на під’їздах до селищ міського типу.

Відеозаписами того, що трапилося, поділилися в Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Герої першого ролика відзначилися на Окружній дорозі Харкова до смт Пісочин.

Один із хлопців доволі швидко зігнув та зняв зі стовпа знак, який попереджає про об’їзд перешкоди ліворуч або праворуч. Його дії зайняли кілька десятків секунд, при цьому "оператор" постійно нецензурно виражався і сміявся з того, що відбувається. Попереджаємо: на відео є лексика 18+.

Ще один схожий випадок стався вже у Рогані Харківської області. Тут, судячи зі звуків, компанія хлопців вирішила підготувати одного з друзів і запропонувала йому зламати дорожній знак власною головою. Для свого "подвигу" хлопець вибрав прямокутну табличку із зображенням стрілок, яка показує напрямок повороту.

На щастя, цей знак виявився набагато міцнішим за свого попереднього "брата", тож травми отримав підліток, який пішов на "таран". Проте, судячи з поведінки, йому винятково весело, а не боляче.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок такої поведінки молоді. Влітку 2021 року на тій же Харківщині було заарештовано трьох неповнолітніх дівчат. У селі під Чугуєвом вони зняли один із дорожніх знаків, зняли відео для соцмереж, після чого викинули знак у найближчі кущі. Тоді поліція наклала адміністративний штраф на їхніх батьків.

Більшість користувачів мережі розкритикували таке хуліганство. Дехто навіть звернув увагу, що через такі витівки можуть постраждати безневинні люди — як водії, так і пішоходи.

Подібне занепокоєння людей не дивне, адже Харківщина "славиться" своїми резонансними ДТП. "Телеграф" вже писав про масштабну аварію, що сталася на Окружній дорозі, в якій загинула сімейна пара. Їхні двоє трирічних малюків перебувають у лікарні у важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Також ми писали, що в районі Задонецького Харківської області також сталася масова ДТП — зіткнулося одразу п’ять автомобілів, є постраждалі.