Під Харковом зіткнулися 5 машин, є постраждалі: фото та відео 18+

На місці працюють рятувальники, поліція та медики.

У Харківській області – масова ДТП. Зіткнулися п’ять автомобілів: ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage та вантажівка Tata. Найсильніше постраждав ВАЗ — трьох людей із нього доправили до лікарні.

Про це повідомляє Держслужба з НС.

За їхньою інформацією, постраждалі — водій-чоловік 29 років, пасажирка 26 років та шестирічна дівчинка. Травмовану жінку з машин діставали рятувальники, її затиснуло викореженим металом, потім їх госпіталізували.

Увага — кадри можуть шокувати та містять сцени порятунку постраждалих.

Аварія сталася за Змійовом недалеко від села Задонецьке. Повідомляється, що проїзд утруднений до 5 км в обидва боки від аварії.

Зразкове місце ДТП на карті

Після аварії вантажівка потрапила у кювет. Очевидці повідомляють, що дорога — у незадовільному стані через ожеледицю.

Раніше "Телеграф" писав про аварію на окружній дорозі в Харкові — у зіткненні двох легкових авто загинули троє людей — чоловік і сімейна пара. Діти-двійнята отримали серйозні травми і перебувають у лікарні. Сім’я їхала на орендованій машині таксі своєю смугою.