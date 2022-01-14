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Під Харковом зіткнулися 5 машин, є постраждалі: фото та відео 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Постраждалі їхали на чорних Жигулях Новина оновлена 14 січня 2022, 12:37
Постраждалі їхали на чорних Жигулях

На місці працюють рятувальники, поліція та медики.

У Харківській області – масова ДТП. Зіткнулися п’ять автомобілів: ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage та вантажівка Tata. Найсильніше постраждав ВАЗ — трьох людей із нього доправили до лікарні.

Про це повідомляє Держслужба з НС.

За їхньою інформацією, постраждалі — водій-чоловік 29 років, пасажирка 26 років та шестирічна дівчинка. Травмовану жінку з машин діставали рятувальники, її затиснуло викореженим металом, потім їх госпіталізували.

Увага — кадри можуть шокувати та містять сцени порятунку постраждалих.

Аварія сталася за Змійовом недалеко від села Задонецьке. Повідомляється, що проїзд утруднений до 5 км в обидва боки від аварії.

Зразкове місце ДТП на карті
Зразкове місце ДТП на карті

Після аварії вантажівка потрапила у кювет. Очевидці повідомляють, що дорога — у незадовільному стані через ожеледицю.

Раніше "Телеграф" писав про аварію на окружній дорозі в Харкові — у зіткненні двох легкових авто загинули троє людей — чоловік і сімейна пара. Діти-двійнята отримали серйозні травми і перебувають у лікарні. Сім’я їхала на орендованій машині таксі своєю смугою.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Аварія #Траса #Зміїв
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