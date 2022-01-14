Укр

Под Харьковом столкнулось 5 машин, есть пострадавшие: фото и видео 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пострадавшие ехали на черных Жигулях Новость обновлена 14 января 2022, 12:37
Пострадавшие ехали на черных Жигулях

На месте работают спасатели, полиция и медики.

В Харьковской области — массовое ДТП. Столкнулись пять автомобилей: ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и грузовик Tata. Сильнее всего пострадал ВАЗ — трех людей из него доставили в больницу.

Об этом сообщает Госслужба по ЧС.

По их информации пострадавшие — водитель-мужчина 29 лет, пассажирка 26 лет и шестилетняя девочка. Травмированную женщину из машин доставали спасатели, ее зажало искореженнім металлом, затем их госпитализировали.

Внимание — кадры могут шокировать и содержат сцены спасения пострадавших.

Авария произошла за Змиевом неподалеку от села Задонецкое. Сообщается, что проезд затруднен до 5 км в обе стороны от аварии.

Примерное место ДТП на карте
Примерное место ДТП на карте

После аварии грузовик угодил в кювет. Очевидцы сообщают, что дорога — в неудовлетворительном состоянии из-за гололеда.

Ранее "Телеграф" писал про аварию на окружной дороге в Харькове — в столкновении двух легковых авто погибли три человека — мужчина и семейная пара. Дети-двойняшки получили серьезные травмы и находятся в больнице. Семья ехала на арендованной машине такси по своей полосе.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Авария #Трасса #Змиев
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