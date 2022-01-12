Переломи та пошкодження внутрішніх органів: дітям, які постраждали в аварії на Окружній Харкова, потрібна допомога

Дівчинку вже встигли прооперувати, стан хлопчика дуже тяжкий

У середу, 12 січня, багатьох українців вразила новина про смертельну ДТП на Окружній дорозі Харкова, в якій розбилася молода сім’я. За життя двох трирічних малюків, які залишилися сиротами, зараз борються лікарі, проте їм знадобиться дороге лікування.

Подробицями поділився керівник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін, який був начальником загиблого батька дітей, повідомляє "Телеграф".

За словами чоловіка, обидві дитини перебувають у дуже важкому стані. Дівчинка була прооперована, у неї діагностовано перелом обох стегон та безліч саден і синців. Тепер на неї чекає тривале перебування на "розтяжках" — для відновлення.

Із хлопчиком ситуація набагато гірша: у нього є тріщина в основі черепа, а також закрита черепно-мозкова травма. Крім цього він також отримав перелом стегна та пошкодження селезінки. Поки дитина нестабільна, лікарі не починають хірургічне втручання, проте будь-якими способами борються за її життя.

Сайфулін підкреслив, що їхня служба збирається всіляко підтримувати діточок та їхніх бабусю з дідусем фінансово. Проте витрати на лікування можуть виявитися непомірними, тому вони починають збір коштів від небайдужих українців.

За бажання хоча б невелику суму можна відправити на карту дідуся хлопців, Володимира Федоровича Дерев’янка — 5168 7573 8090 1605.

Також у мережі повідомляється, що через кількість переказів банк здатен заблокувати цей рахунок. У Telegram-паблику "ТРУХА Харків" запропонували свою допомогу — до 10:00 13 січня бажаючі можуть переказати гроші на лікування діток їхньому бухгалтеру, Світлані Л. Потім усі кошти будуть підраховані та передані родичам постраждалих. Номер картки — 4441 1144 4789 5788.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про порушника, який вилетів на Окружну на "зустрічку", чим і спровокував смертельну ДТП. Спойлер — він уже неодноразово з’являвся у полі зору правоохоронців.