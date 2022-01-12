Переломы и повреждения внутренних органов: детям, пострадавшим в аварии на Окружной Харькова, нужна помощь

Девочку уже успели прооперировать, состояние мальчика весьма тяжелое

В среду, 12 января, многих украинцев потрясла новость о смертельном ДТП на Окружной дороге Харькова, в котором разбилась молодая семья. За жизнь двух трехлетних малышей, которые остались сиротами, сейчас сражаются врачи, однако им понадобится дорогостоящее лечение.

Подробностями поделился руководитель службы такси "30-40" Руслан Сайфулин, который был начальником погибшего отца детей, сообщает "Телеграф".

По словам мужчины, оба ребенка находятся в весьма тяжелом состоянии. Девочка была прооперирована, у нее диагностирован перелом обеих бедер и множество ссадин и ушибов. Теперь ей предстоит длительное нахождение на "растяжках" — для восстановления.

С мальчиком ситуация обстоит куда хуже: у него есть трещина в основании черепа, а также закрытая черепно-мозговая травма. Помимо этого он также имеет перелом бедра и повреждение селезенки. Пока ребенок нестабилен, врачи не начинают хирургическое вмешательство, однако любыми способами сражаются за его жизнь.

Сайфулин подчеркнул, что их служба собирается всячески поддерживать детишек и их бабушку с дедушкой финансово. Однако затраты на лечение могут оказаться непомерными, так что они начинают сбор средств от небезразличных украинцев.

При желании хотя бы небольшую сумму можно отправить на карту дедушки ребят, Владимира Федоровича Деревянко — 5168 7573 8090 1605.

Также в сети сообщается, что из-за количества переводов банк может заблокировать этот счет. В Telegram-паблике "ТРУХА Харьков" предложили свою помощь — до 10:00 13 января желающие могут перевести деньги на лечение деток их бухгалтеру, Светлане Л. Затем все средства будут подсчитаны и переданы родственникам пострадавших. Номер карты — 4441 1144 4789 5788.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о нарушителе, который вылетел на Окружной на "встречку", чем и спровоцировал смертельное ДТП. Спойлер — он уже не один раз появлялся в поле зрения правоохранителей.