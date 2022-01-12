Ловили п’яним і з наркотиками: що відомо про водія, який вчинив смертельну аварію у Харкові

Жоден із протоколів так і не встиг дійти до суду

Українці бурхливо обговорюють деталі резонансної ДТП, що трапилася 12 січня на Окружній дорозі Харкова та забрала життя трьох людей. Особливого цинізму ситуації додає інформація про те, що водій автомобіля Кіа, який опинився на "зустрічці", міг уже кілька разів бути засудженим судом за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Подробиці повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов. Незабаром фактаж підтвердився з боку Харківської обласної прокуратури.

За словами Бакумова, чоловік, який вилетів на зустрічну смугу, лише за осінь 2021 року має три протоколи про порушення правил дорожнього руху.

"Якби в суді хоча б до одного з цих матеріалів "дійшла черга", порушника не було б тут і в цей час на дорозі", — зазначив політик.

На його думку, у середу на Окружній Харкова сталося справжнє вбивство. І до його винуватців, крім водія, Бакумов додає і судову систему України.

Інформація про безліч протоколів про порушення правил дорожнього руху повідомив і Дмитро Чубенко, який є спікером обласної прокуратури Харкова.

Також правоохоронці зазначили, що чоловіка неодноразово намагалися притягти до відповідальності за керування машиною без документів, перевищення швидкості, їзду "зустрічкою", а також перевезення наркотичних речовин.

За весь попередній рік горе-водій потрапляв у поле зору патрульної поліції щонайменше дев’ять разів.

Нагадаємо, що внаслідок аварії на окружній двоє трирічних діток залишилися сиротами — їхні батьки загинули на місці. Втім, життя малюків теж залишаються під загрозою, адже вони зазнали досить серйозних травм. "Телеграф" писав, які останні новини медики повідомляли про стан постраждалих дітей.