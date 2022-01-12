Ловили пьяным и с наркотиками: что известно о водителе, устроившем смертельную аварию в Харькове

Ни один из протоколов так и не успел дойти до суда

Украинцы бурно обсуждают детали резонансной ДТП, что случилась 12 января на Окружной дороге Харькова и забрала жизни троих человек. Особого цинизма ситуации добавляет информация о том, что водитель автомобиля Кіа, который оказался на "встречке", мог уже несколько раз быть осужден судом за систематические нарушения ПДД.

Подробности сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов. Вскоре фактаж подтвердился со стороны Харьковской областной прокуратуры.

По словам Бакумова, у мужчины, вылетевшего на встречную полосу, только за осень 2021 года имеется три протокола о нарушении правил дорожного движения.

"Если бы в суде хотя бы к одному из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не было бы в этом месте и в это время на дороге", — отметил политик.

По его мнению, в среду на окружной Харькова произошло настоящее убийство. И в его виновники, кроме водителя, Бакумов добавляет и судебную систему Украины.

Информация о множестве протоколов про нарушение ПДД сообщил и Дмитрий Чубенко, являющийся спикером областной прокуратуры Харькова.

Также правоохранители отметили, что мужчину неоднократно пытались привлечь к ответственности за управление машиной без документов, превышение скорости, езду по "встречке", а также перевозку наркотических веществ.

За весь предыдущий год горе-водитель попадал в поле зрения патрульной полиции минимум девять раз.

Напомним, что в результате аварии на окружной двое трехлетних детишек остались сиротами — их родители погибли на месте. Впрочем, жизни малышей тоже остаются под угрозой, ведь они получили очень серьезные травмы. "Телеграф" писал, какие последние новости медики сообщали о состоянии пострадавших детей.