Підлітковий російський рух "ЧВК Редан" проникає в Україну: місцеві підлітки проганяють його шанувальників (відео)

В Івано-Франківську молодь вийшла шукати представників руху "ЧВК Редан"

У росії останнім часом став популярний агресивний рух "ЧВК Редан". ЗМІ країни-агресора переповнені заголовками про це угрупування, яке влаштовує заворушення у торгових центрах великих міст країни.

Підлітки, які називають себе неформалами, збираються у великі ватаги по кілька десятків осіб і нападають на "оффників/кежуалів". Цими словами вони називають інший тип підлітків — переважно короткострижених і у спортивному одязі, які агресивно ставляться до усіляких неформалів. Словом, словом сучасний вид "гопників".

Рух "ЧВК Редан" намагається проникнути й до України. Принаймні у соцмережах можна знайти сторінки з відповідними назвами "ЧВК Редан Полтава", "ЧВК Редан Днепр". У Полтаві місцеві ЗМІ навіть писали про сутичку в центрі міста, яку влаштували представники цього руху. До слова, у "ЧВК Редан Полтава" вихваляються такою діяльністю.

26 лютого у неділю великий натовп підлітків також зібрався у Івано-Франківську та наполохав місцевих. У соцмережах одразу написали, що це представники руху "ЧВК Редан" зіштовхнулися із "оффниками". Відео у себе опублікував телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7".

Але, до масової бійки не дійшло. Як розповіли "Телеграфу" у пресцентрі ГУНП Івано-Франківщини, на місці події були діти, які не вчиняли жодних протизаконних дій. Правоохоронців не викликали. У соцмережах підлітки, які брали участь у "мітингу", пояснили, що захід був превентивний, аби запобігти російському руху в Україні. Декілька десятків неповнолітніх зібралися перед міською ратушею, попильнували, чи не має поблизу так званих "ЧВК Редан", поспівали державний гімн і кудись побігли.

Вочевидь, зібратися їх спровокував допис у соцмережах, який закликав прихильників руху "ЧВК Редан" зібратися в неділю центрі Івано-Франківська. Зазначимо, що більш активно у Telegram створюються канали з назвами на кшталт "Анти-Редан" — де збираються підлітки, незгодні із поширенням російського руху в Україні.

Довідково: учасники "ЧВК Редан" мають довге чорне волосся, чорний одяг із зображенням павука і штани в клітинку, схожі чимось на готів чи емо із 2000х. Наслідують бандитське угрупування "Редан" із аніме Hunter x Hunter. Виступають, начебто, за вільне носіння будь-якого одягу, стилю тощо. Днями в рф поліція провела сотні затримань, оскільки молодь організовувала заворушення.

Нагадаємо, що в росії регулярно стають дивні інциденти, де росіяни шокують своєю поведінкою. Днями мати змусила неслухняну доньку чистити зуби водою з унітаза. А раніше 11-річна дівчинка порізала ножем однокласницю в шкільній вбиральні.