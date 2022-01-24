У Росії дівчинка підмовила свого хлопця вбити її сім’ю через заборону зустрічатися (фото, відео)

Підлітки зізналися у скоєному, проте їхні версії трохи розходяться.

У Росії 17-річний хлопець убив подружню пару та їхню дитину з інвалідністю.

Про це повідомляє Shot

Пригода сталася 22 січня неподалік Омська, у різанині вціліли 14-річна дівчинка та 6-річний брат, які змогли втекти з дому та покликати на допомогу. Спочатку вони стверджували, що до них у будинок увірвався бородатий неадекватний чоловік і влаштував там різанину.

Проте, як виявилось, жодного підозрілого бородача не було.

Слідство встановило, що дівчинка Анна підговорила свого 17-річного хлопця Олександра на вбивство, оскільки її мати та вітчим були проти їхніх стосунків.

Олександр розробив план щодо вбивства, після чого взяв у знайомого штик-ніж і увійшов до будинку Анни вночі, після того, як та попередньо відчинила йому двері, після чого вбив 38-річного вітчима дівчини та 35-річну матір.

Після цього Ганна забрала з собою брата і вигадала історію про бородача і про те, що сім’я ніколи не зачиняла двері на ніч.

Фігуранти справи про вбивство під Омськом

На суді вона розповіла, що її 10-річна сестра з ДЦП почала кричати, коли у будинку почалася різанина, через що стала "випадковою жертвою". Хлопець же розповів слідству, що його "коханій" просто набридло доглядати дитину з інвалідністю, а тому Ганна попросила вбити її.

Підлітки зізналися у скоєному, проти них відкрито кримінальну справу за статтею про вбивство двох і більше людей.

Як повідомлялося раніше, у Білгородській області РФ 44-річний чоловік прийшов у поліцію із заявою, що хтось зґвалтував його доньку. Проте як виявилося пізніше, 13-річна дівчина сама погодилася набути інтимного зв’язку з 22-річним хлопцем, а ось насильником виявився її батько, який регулярно вступав у статеві стосунки з нею протягом шести років. Крім того, виявилося, що її мати регулярно ґвалтує 10-річного брата.