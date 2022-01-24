В России девочка подговорила своего парня убить ее семью из-за запрета им встречаться (фото, видео)

Подростки сознались в содеянном, однако их версии слегка расходятся.

В России 17-летний парень убил супружескую пару и их ребенка с инвалидностью.

Об этом информирует Shot

Происшествие произошло 22 января неподалеку от Омска, в резне уцелела 14-летняя девочка и 6-летнему брату, которые смогли сбежать из дома и позвать на помощь. Поначалу они утверждали, что к ним в дом ворвался бородатый неадекватный мужчина и устроил там резню.

Однако, как оказалось, никакого подозрительного бородача не было.

Следствие установило, что девочка Анна подговорила своего 17-летнего парня Александра на убийство, поскольку ее мать и отчим были против их отношений.

Александр разработал план по убийству, после чего взял у знакомого штык-нож и вошел в дом Анны ночью, после того, как та предварительно открыла ему дверь, после чего убил 38-летнего отчима девушки и 35-летнюю мать.

После этого Анна забрала с собой брата и придумала историю о бородаче и о том, что семья никогда не закрывала дверь на ночь.

Фигуранты дела об убийстве под Омском

На суде она рассказала, что ее 10-летняя сестра с ДЦП начала кричать, когда в доме началась резня, из-за чего стала "случайной жертвой". Парень же рассказал следствию, что его "возлюбленной" просто надоело ухаживать за ребенком с инвалидностью, а потому Анна попросила убить и ее.

Подростки признались в содеянном, против них открыто уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области РФ 44-летний мужчина пришел в полицию с заявлением, что кто-то изнасиловал его дочь. Однако как оказалось позже, 13-летняя девушка сама согласилась вступить в интимную связь с 22-летним парнем, а вот насильником оказался ее отец, который регулярно вступал в половые отношения с ней в течение шести лет. Кроме того, оказалось, что ее мать регулярно насилует 10-летнего брата.