В России семейство педофилов 6 лет насиловали дочь и сына, снимая все на видео (фото)

Супруги снимали все на видео и обменивались роликами сексуального характера с участием собственных детей

В России полицейские разоблачили мужа и его жену в систематическом изнасиловании своих же несовершеннолетних детей. Такой неожиданный поворот по делу появился после того, как отец сообщил копам о том, что его 13-летнюю дочь домагался 22-летний парень.

Как сообщают российские СМИ, житель Белгородской области, 44-летний Андрей Гласнов, пришел в полицию с заявлением о том, что взрослый мужчина вступил в половое сношение с его дочерью-подростком. После длительных допросов было установлено, что девочка с этим молодым человеком встречается и на "зрелые отношения" дала добро самостоятельно. А вот настоящим насильником оказался именно родной отец девушки, совершавший сексуальные действия по отношению к несовершеннолетней на протяжении шести лет.

44-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании собственных детей

Также в рамках следствия было выяснено, что регулярному насилию в семье подвергался и 10-летний сын, но уже со стороны матери — 36-летней Елены Копытовой-Гласновой. По словам самой подозреваемой, вступать в половое сношение с собственным ребенком ее заставлял муж.

Подозреваемые и их несовершеннолетняя дочь

Все, что происходило в доме, супруги-извращенцы снимали на видео, а после пересылали друг другу секс-ролики с участием собственных детей.

Подозреваемые в педофлии

Сейчас педофилам грозит до 20 лет тюрьмы. 22-летнего поклонника несовершеннолетней дочери супругов также поместили в СИЗО до решения суда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который сейчас находится под подозрением в совершении тяжких преступлений: он похитил 25-летнюю молодую женщину и в течение двух дней удерживал ее в своей квартире, постоянно применяя силу и вступая с ней в половое сношение.