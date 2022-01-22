В России семейство педофилов 6 лет насиловали дочь и сына, снимая все на видео (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4
Супруги снимали все на видео и обменивались роликами сексуального характера с участием собственных детей
В России полицейские разоблачили мужа и его жену в систематическом изнасиловании своих же несовершеннолетних детей. Такой неожиданный поворот по делу появился после того, как отец сообщил копам о том, что его 13-летнюю дочь домагался 22-летний парень.
Как сообщают российские СМИ, житель Белгородской области, 44-летний Андрей Гласнов, пришел в полицию с заявлением о том, что взрослый мужчина вступил в половое сношение с его дочерью-подростком. После длительных допросов было установлено, что девочка с этим молодым человеком встречается и на "зрелые отношения" дала добро самостоятельно. А вот настоящим насильником оказался именно родной отец девушки, совершавший сексуальные действия по отношению к несовершеннолетней на протяжении шести лет.
Также в рамках следствия было выяснено, что регулярному насилию в семье подвергался и 10-летний сын, но уже со стороны матери — 36-летней Елены Копытовой-Гласновой. По словам самой подозреваемой, вступать в половое сношение с собственным ребенком ее заставлял муж.
Все, что происходило в доме, супруги-извращенцы снимали на видео, а после пересылали друг другу секс-ролики с участием собственных детей.
Сейчас педофилам грозит до 20 лет тюрьмы. 22-летнего поклонника несовершеннолетней дочери супругов также поместили в СИЗО до решения суда.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве правоохранители задержали 62-летнего мужчину, который сейчас находится под подозрением в совершении тяжких преступлений: он похитил 25-летнюю молодую женщину и в течение двух дней удерживал ее в своей квартире, постоянно применяя силу и вступая с ней в половое сношение.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-