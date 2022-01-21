Насиловал несколько суток и поджигал: в Киеве пенсионер похитил 25-летнюю девушку (фото)

Злоумышленник избивал девушку, постоянно вступал с ней в половое сношение и даже поджигал ей волосы.

В столице задержан 62-летний мужчина, которого обоснованно подозревают в издевательствах над 25-летней жительницей города и в незаконном ее удержании.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева, информация о жутком инциденте поступила к представителям правоохранительных органов в четверг, 20 января.

В рамках следствия удалось установить, что подозреваемый пенсионер, являющийся жителем города Умань, в течение двух суток, с 16 по 18 января, удерживал молодую женщину в плену и насиловал ее. Убежать из квартиры, где все происходило, она не имела никакого шанса, ведь мужчина связал ей руки и ноги, бил за любые попытки сдвинуться с места, душил и даже поджигал волосы.

Правоохранители быстро разыскали злоумышленника и задержали его. При обыске по месту жительства указанного лица были обнаружены доказательства его противоправных действий: личные вещи потерпевшей, веревки и многое другое.

Пенсионер, издевавшийся над 25-летней женщиной

Как выяснилось впоследствии, познакомились они недалеко от одного из местных супермаркетов, когда девушка спросила у мужчины, где можно найти ближайший туалет. Дедушка предложил ей пойти к нему домой, где она сможет спокойно воспользоваться уборной, на что молодая женщина согласилась. Когда они вошли в квартиру, пенсионер ударил ее по голове и пока потерпевшая находилась в бессознательном состоянии, связал ее и начал насиловать, до момента приезда правоохранителей, которых вызвал сожитель 25-летней киевлянки, сообщив об ее исчезновении.

В полиции также отмечают, что ранее указанное лицо неоднократно привлекалось к ответственности за совершение подобных преступлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из населенных пунктов Днепропетровской области жертвами отца-насильника стали три девочки, над которыми он издевался на протяжении 10 лет.