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У Росії сімейство педофілів 6 років ґвалтували дочку та сина, знімаючи все на відео (фото)

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Росії затримали подружжя збоченців
У Росії затримали подружжя збоченців

Чоловік з дружиной знімали все на відео та обмінювалися роликами сексульного характеру за участі власних дітей

У Росії поліцейські викрили чоловіка та його дружину у систематичному ґвалтуванні своїх же неповнолітніх дітей. Такий несподіваний поворот у справі з`явився після того, як батько повідомив копів про те, що його 13-річну доньку домагався 22-річний молодик.

Як повідомляють російські ЗМІ, житель Білгородської області, 44-річний Андрій Гласнов, прийшов у поліцію із заявою про те, що дорослий чоловік вступив у статеві зносини з його донькою-підлітком. Після тривалих допитів було встановлено, що дівчинка із цим молодиком зустрічається і на "зрілі стосунки" дала добро самостійно. А от справжнім ґвалтівником виявився саме рідний батько дівчини, який вчиняв сексуальні дії до неповнолітньої впродовж цілих шести років.

44-річний чоловік, якого підозрюють у ґвалтуванні власних дітей
44-річний чоловік, якого підозрюють у ґвалтуванні власних дітей

Також в рамках слідства було з'ясувано, що насильства зазнавав і 10-річний син чоловіка, але вже з боку матері — 36-річної Олени Копитової-Гласнової. За словами самої підозрюваної, ґвалтувати рідну дитину її примушував чоловік.

Підозрбювані та їх неповнолітня донька
Підозрбювані та їх неповнолітня донька

Усе, що відбувалося в помешканні, подружжя збоченців знімало на відео, а після пересилало один одному секс-ролики з власними дітьми.

Підозрювані у педофлії
Підозрювані у педофлії

Зараз педофілам загрожує до 20 років в'язниці. 22-річного залицяльника неповнолітньої доньки подружжя також помістили у СІЗО до рішення суду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Києві столиці правоохоронці затримали 62-річного чоловіка, який зараз перебуває під підозрою у скоєнні тяжких злочинів: він викрав 25-річну молоду жінку та упродовж двох днів сильміць утримував її в своїй квартирі, постійно застосовуючи силу та вступаючи із нею у статеві зносини

Теги:
#Росія #Поліція #Неповнолітні #Батьки #розбещення неповнолітніх #Зґвалтування
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