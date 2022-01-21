Ґвалтував кілька діб та підпалював: у Києві пенсіонер викрав 25-річну дівчину (фото)

Зловмисник бив дівчину, постійно вступав із нею в статеві зносини та навіть підпалював їй волосся

У столиці затримали 62-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у знущаннях з 25-річної жительки міста та у незаконному її утриманні.

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури міста Києва, інформація про моторошний інцидент надійшла до представників правоохоронних органів у четвер, 20 січня.

В рамках слідства вдалося встановити, що підозрюваний пенсіонер, який є жителем міста Умань, упродовж двох діб, з 16 по 18 січня, утримував молоду жінку в полоні та ґвалтував її. Втекти з помешкання, де все відбувалося, вона не мала жодного шансу, адже чоловік зв`язав їй руки та ноги, бив за будь-які спроби зрушити з місця, душив та навіть підпалював волосся.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисника та затримали його. Під час обшуку за місцем проживання вказаної особи було виявлено докази його протиправних дій: особисті речі потерпілої, мотузки та багато іншого.

Пенсіонер, який знущався над 25-річною жінкою

Як з'ясувалося згодом, познайомилися вони неподалік одного з місцевих супермаркетів, коли дівчинка запитала у чоловіка, де можна знайти найближчий туалет. Дідусь запропонував їй піти до нього додому, де вона зможе спокійно скористатися вбиральнею, на що молода жінка дала згоду. Коли вони зайшли до помешкання, пенсіонер вдарив її по голові та поки потерпіла перебувала у непритомному стані, зв`язав та почав ґвалтувати, поки туди не нагрянули правоохоронці, яких викликав співмешканець 25-річної киянки, повідомивши про її зникнення.

У поліції також зазначають, що раніше вказана особа неодноразово притягувалася до відповідальності за вчинення подібних злочинів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів Дніпропетровської області жертвами батька-ґвалтівника стали три дівчинки, над якими він знущався упродовж 10 років.