Рус

Ґвалтував кілька діб та підпалював: у Києві пенсіонер викрав 25-річну дівчину (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
Упродовж двох днів пенсіонер знущався з молодої жінки Новина оновлена 21 січня 2022, 10:43
Упродовж двох днів пенсіонер знущався з молодої жінки

Зловмисник бив дівчину, постійно вступав із нею в статеві зносини та навіть підпалював їй волосся

У столиці затримали 62-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у знущаннях з 25-річної жительки міста та у незаконному її утриманні.

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури міста Києва, інформація про моторошний інцидент надійшла до представників правоохоронних органів у четвер, 20 січня.

В рамках слідства вдалося встановити, що підозрюваний пенсіонер, який є жителем міста Умань, упродовж двох діб, з 16 по 18 січня, утримував молоду жінку в полоні та ґвалтував її. Втекти з помешкання, де все відбувалося, вона не мала жодного шансу, адже чоловік зв`язав їй руки та ноги, бив за будь-які спроби зрушити з місця, душив та навіть підпалював волосся.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисника та затримали його. Під час обшуку за місцем проживання вказаної особи було виявлено докази його протиправних дій: особисті речі потерпілої, мотузки та багато іншого.

Пенсіонер, який знущався над 25-річною жінкою
Пенсіонер, який знущався над 25-річною жінкою

Як з'ясувалося згодом, познайомилися вони неподалік одного з місцевих супермаркетів, коли дівчинка запитала у чоловіка, де можна знайти найближчий туалет. Дідусь запропонував їй піти до нього додому, де вона зможе спокійно скористатися вбиральнею, на що молода жінка дала згоду. Коли вони зайшли до помешкання, пенсіонер вдарив її по голові та поки потерпіла перебувала у непритомному стані, зв`язав та почав ґвалтувати, поки туди не нагрянули правоохоронці, яких викликав співмешканець 25-річної киянки, повідомивши про її зникнення.

У поліції також зазначають, що раніше вказана особа неодноразово притягувалася до відповідальності за вчинення подібних злочинів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів Дніпропетровської області жертвами батька-ґвалтівника стали три дівчинки, над якими він знущався упродовж 10 років.

Теги:
#Пенсіонер #Знущання #Київ #Зґвалтування
Путіна просять одуматися і не атакувати Україну
Політика
Україна може стати новою Чечнею чи Афганістаном: Велика Британія попередила Путіна "про жахливе болото"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Путіна просять одуматися і не атакувати Україну
Україна може стати новою Чечнею чи Афганістаном: Велика Британія попередила Путіна "про жахливе болото"
Дата публікації
Категорія
Залишок січня порадує українців сніговою погодою
Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади
Дата публікації
Категорія
Руслан Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора України з 29 серпня 2019 по 5 березня 2020 року
Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, - Руслан Рябошапка
Дата публікації
Категорія
Долар у березні може піднятися до 29 гривень.
Падіння гривні продовжиться? Аналітики озвучили курс долара на березень
Дата публікації
Категорія
Тривожну валізку краще тримати ближче до виходу
Українцям радять підготувати "тривожну валізку" на випадок війни: що потрібно взяти насамперед