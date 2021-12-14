Погрожував голодом та інтернатом: у Кам’янському чоловік 10 років ґвалтував трьох малолітніх доньок

Наймолодшій з дівчаток на момент наруги було лише 6 років

У місті Кам’янське Дніпропетровської області батько протягом 10 років ґвалтував трьох неповнолітніх доньок, а щоб вони мовчали погрожував голодом та інтернатом. Чоловіку загрожує 15 років тюремного ув’язнення.

Про це у вівторок, 14 грудня, повідомила прокуратура області.

Відомо, що 44-річний чоловік періодично протягом 10 років ґвалтував дівчаток 2004, 2007 та 2009 років народження. На момент скоєння сексуального насильства наймолодшій з доньок було всього 6 років. Батько-ґвалтівник змушував дітей мовчати, погрожуючи, що позбавить їх їжі та здасть у дитячий будинок.

Обвинувальний акт проти чоловіка, який ґвалтував власних дітей, вже направили до суду. За скоєне йому загрожує покарання від 10 до 15 років за статтями про сексуальне насильство (ч. 4, 6 ст. 152 та ч. 3 ст. 153 КК України).

На жаль, про випадки сексуального насильства з боку родичів останнім часом з’являється дуже багато новин. Зокрема, наприкінці листопада на Херсонщині дитина набралася сміливості й розповіла мамі, що її співмешканець ґвалтує її та сестричку, після чого педофіл намагався звести рахунки з життям. А у Хмельницькій області батько роками ґвалтував свою доньку, а потім облив її кислотою.

Також ми писали про випадок зґвалтування неповнолітньої у Полтаві, де наругу над 14-річною дівчинкою чинив рідний брат.