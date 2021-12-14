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Угрожал голодом и интернатом: в Каменском мужчина 10 лет насиловал трех малолетних дочерей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дети молчали об изнасиловании из-за угроз отца Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:39
Дети молчали об изнасиловании из-за угроз отца

Самой младшей из девочек на момент надругательства было всего 6 лет

В городе Каменское Днепропетровской области отец в течение 10 лет насиловал трех несовершеннолетних дочерей, а чтобы они молчали угрожал голодом и интернатом. Мужчине грозит 15 лет тюремного заключения.

Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила прокуратура области.

Известно, что 44-летний мужчина периодически в течение 10 лет насиловал девочек 2004, 2007 и 2009 годов рождения. На момент совершения сексуального насилия самой младшей из дочерей было всего 6 лет. Отец-насильник заставлял детей молчать, угрожая, что лишит их пищи и сдаст в детский дом.

Обвинительный акт против мужчины, который насиловал своих детей, уже направили в суд. За совершенное ему грозит наказание от 10 до 15 лет по статьям о сексуальном насилии (ч. 4, 6 ст. 152 и ч. 3 ст. 153 УК Украины).

К сожалению, о случаях сексуального насилия со стороны родственников в последнее время появляется очень много новостей. В частности, в конце ноября в Херсонской области ребенок набрался смелости и рассказал маме, что ее сожитель насилует ее и сестренку, после чего педофил пытался свести счеты с жизнью. А в Хмельницкой области отец годами насиловал свою дочь, а затем облил ее кислотой.

Также мы писали о случае изнасилования несовершеннолетней в Полтаве, где надругательство над 14-летней девочкой совершал родной брат.

Теги:
#Изнасилование #Суд #Днепропетровская область #Каменское #Діти
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