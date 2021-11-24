На Херсонщине мужчина насиловал детей своей сожительницы, а потом попытался покончить с жизнью (фото)
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Педофил пытался свести счеты с жизнью строительным резаком.
В Херсонской области мужчина изнасиловал двух малолетних дочерей своей сожительницы, а потом пытался покончить с собой.
Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции в своем телеграм-канале.
Одна из девочек рассказала матери, что 32-летний мужчина неоднократно применял к ним физическую силу и совершал половой акт. Узнав это женщина устроила скандал сожителю, а потом обратилась в полицию.
Злоумышленник же видимо испугался наказания и пытался покончить с собой при помощи строительного резака. Однако это ему не удалось.
В настоящее время мужчину задержали и вручили подозрение по ч.4 ст.152 (изнасилование малолетних детей), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Как сообщалось ранее, в селе Саксагань в Днепропетровской области педагог школы-интерната ударил семиклассницу, затем заклеил ей рот скотчем и изнасиловал.
А в Кривом Роге двое пьяных 15-летних школьников выманили на улицу работницу сауны, избили ее камнем и поочередно надругались.
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