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На Херсонщине мужчина насиловал детей своей сожительницы, а потом попытался покончить с жизнью (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Педофил пытался свести счеты с жизнью строительным резаком.

В Херсонской области мужчина изнасиловал двух малолетних дочерей своей сожительницы, а потом пытался покончить с собой.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции в своем телеграм-канале.

Одна из девочек рассказала матери, что 32-летний мужчина неоднократно применял к ним физическую силу и совершал половой акт. Узнав это женщина устроила скандал сожителю, а потом обратилась в полицию.

Злоумышленник же видимо испугался наказания и пытался покончить с собой при помощи строительного резака. Однако это ему не удалось.

В настоящее время мужчину задержали и вручили подозрение по ч.4 ст.152 (изнасилование малолетних детей), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Педофил из Херсонской области
Педофил из Херсонской области

Как сообщалось ранее, в селе Саксагань в Днепропетровской области педагог школы-интерната ударил семиклассницу, затем заклеил ей рот скотчем и изнасиловал.

А в Кривом Роге двое пьяных 15-летних школьников выманили на улицу работницу сауны, избили ее камнем и поочередно надругались.

Теги:
#Изнасилование #Херсонская область #Педофил
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