В Кривом Роге двое школьников избили и изнасиловали работницу сауны

Подростков нашли за несколько часов после содеянного

В Кривом Роге двое 15-летних подростков избили, ограбили и изнасиловали работницу сауны.

Об этом информирует пресс-служба городского управления полиции.

Происшествие произошло 22 ноября, тогда прохожий обнаружил избитую женщину на одной из улиц Центрально-Городского района и обратился к правоохранителям. Женщину с тяжелыми травмами без сознания доставили в больницу.

Злоумышленников нашли в течение нескольких часов после происшествия, ними оказались двое несовершеннолетних 2006 года рождения, которые сознались в совершенном. Они задержаны и отправлены под стражу.

Издание Информатор сообщает, что парни в тот вечер отдыхали в бане на улице Свято-Николаевской, где распивали спиртные напитки. Позже один из них взял со стены огнетушитель и разбрызгал его. На это отреагировала 48-летняя сотрудница заведения, которая потребовала от них возместить ущерб. Те же заявили, что для этого им надо снять деньги с банкомата, после чего они втроем покинули помещение.

На улице Украинской, 62 один из них повалил женщину на землю, а другой ударил ее по голове камнем. Подростки по очереди надругались над потерявшей сознание жертвой, а затем забрали ее телефон и переместились в один из ночных клубов, где их и нашли правоохранители.

Место происшествия

По факту происшествия против малолетних злоумышленников открыты уголовные дела по статьям об изнасиловании, разбое и причинении тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось ранее, в Полтаве случайные прохожие отбили у маньяка 16-летнюю девушку, которую тот затащил под мост и пытался изнасиловать.