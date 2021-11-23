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У Кривому Розі двоє школярів побили та зґвалтували робітницю сауни

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ілюстративне фото Новина оновлена 23 листопада 2021, 16:50
Ілюстративне фото

Підлітків знайшли за кілька годин після скоєного

У Кривому Розі двоє 15-річних підлітків побили, пограбували та зґвалтували робітницю сауни.

Про це повідомляє пресслужба міського управління поліції.

Пригода сталася 22 листопада, тоді перехожий виявив побиту жінку на одній із вулиць Центрально-Міського району та звернувся до правоохоронців. Жінку з тяжкими травмами непритомні доставили до лікарні.

Зловмисників знайшли протягом кількох годин після події, ними виявились двоє неповнолітніх 2006 року народження, які зізналися у скоєному. Вони затримані та відправлені під варту.

Видання Інформатор повідомляє, що хлопці того вечора відпочивали у лазні на вулиці Свято-Миколаївській, де розпивали спиртні напої. Пізніше один із них узяв зі стіни вогнегасник і розбризкав його. На це відреагувала 48-річна співробітниця закладу, яка вимагала від них відшкодувати збитки. Ті ж заявили, що для цього їм треба винайняти гроші з банкомата, після чого вони втрьох залишили приміщення.

На вулиці Українці, 62 один із них повалив жінку на землю, а другий ударив її по голові каменем. Підлітки по черзі поглумилися над непритомною жертвою, а потім забрали її телефон і перемістилися в один із нічних клубів, де їх і знайшли правоохоронці.

Місце події
Місце події

За фактом події проти малолітніх зловмисників відкрито кримінальні справи за статтями про зґвалтування, розбій та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося раніше, у Полтаві випадкові перехожі відбили у маніяка 16-річну дівчину, яку той затяг під міст і намагався зґвалтувати.

Теги:
#Поліція #Згвалтування #Дніпропетровська область #Побиття #Пограбування #Кривий Ріг
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