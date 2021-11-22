У Полтаві перехожі відбили у ґвалтівника 16-річну жертву: деталі та відео

З місця злочину підозрюваний встиг втекти

Пізнього вечора неділі, 22 листопада, у Полтаві врятували від зґвалтування 16-річну дівчинку.

Подробиці інциденту повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Полтава".

Відомо, що трагедія ледь не сталася неподалік від торгово-розважального центру "Екватор". Зловмиснику вдалося затягнути дівчинку під міст, хоча вона кричала і чинила опір.

Її голос і почули випадкові перехожі. Зорієнтувавшись на звук, у кущах вони побачили чоловіка років сорока з характерним шрамом біля ока та молоду перелякану дівчину.

Зловмисник намагався переконати раптових свідків у тому, що нічого поганого не відбувається, а сексом він хоче зайнятися зі своєю дружиною. Однак очевидці не пішли, почали активно присвічувати ліхтариками, щоб зрозуміти, у чому проблема. Саме тому ґвалтівник злякався і втік.

Як з’ясувалося пізніше, 16-річна дівчина святкувала день народження з друзями та трохи випила. Як саме на неї напав зловмисник, не повідомляється. Практично одразу з місця подій жертву забрали лікарі "швидкої допомоги".

Місцеві жителі вже заявили, що "чоловіка зі шрамом" вже не вперше звинувачують у спробі зґвалтування неповнолітніх. При цьому його особу, судячи з усього, поліцейським досі встановити не вдалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що кількох полтавських копів підозрюють у нарузі над вагітною жінкою. Ймовірно, це могло статися після загального застілля.