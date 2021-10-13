З'явилися нові деталі зґвалтування вагітної жінки на Полтавщині, у якому підозрюють поліцейських

Слідчі зʼясували, що жінку могли зґвалтувати після спільного застілля

У резонансному зґвалтуванні жінки на Полтавщині, у якому підозрюють двох працівників поліції (діючого та колишнього), зʼясувалися нові деталі. Зокрема, що інцидент трапився під час спільного застілля.

Про це у середу, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Після інформації про зґвалтування на місце події у селі Чавельча вирушила слідча група. Стало відомо, що у той вечір потерпіла і підозрювані разом проводили час за вечерею. А на ранок після застілля жінка звернулася у поліцію із заявою про зґвалтування і вказала на двох чоловіків, один з яких — дільничий поліцейський.

Крім того, жінка заявляла, що вона вагітна, однак зʼясувалося, що ці слова не відповідають дійсності.

"Вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили", — повідомили у ДБР.

Правоохоронці продовжують зʼясовувати всі обставини справи та коло причетних до цього осіб. Досудове розслідування проводять за статтею зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України). Якщо провину чоловіків доведуть, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що чинний та колишній поліцейські вибили двері і вдерлися до житла вагітної Сніжани Сайко з села Чавельча (Полтавська область). Також він повідомляв, що після трагічного інциденту жінку з кровотечею госпіталізували.

Раніше "Телеграф" писав, у Одесі троє чоловіків по черзі зґвалтували вагітну жінку, з якою познайомилися біля супермаркету.