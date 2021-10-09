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Ґвалтували по черзі: в Одесі троє чоловіків познущалися над вагітною (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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У квартиру жертву заманили під приводом вечері Новина оновлена 09 жовтня 2021, 14:48
У квартиру жертву заманили під приводом вечері

Спочатку жінка не хотіла звертатися в поліцію через погрози

Минулої ночі, 8 жовтня, в Одесі відбулося групове зґвалтування. Додатково жахає те, що жертва виявилася вагітною.

Інформацію передає місцевий Telegram-канал "Ху***а Одесса".

Відомо, що напад стався по вулиці Ільфа і Петрова. Жінка познайомилася зі своїми ґвалтівниками поруч із супермаркетом "АТБ".

З якоїсь причини компанія здалася їй цілком безпечною, і вона погодилася пройти з ними в квартиру. Як пояснює постраждала, їй запропонували зігрітися і поїсти.

Втім після того, як вони опинилися вдома у одного із підозрюваних, хороші наміри у чоловіків одразу зникли. Спочатку жінці тільки робили недвозначні натяки на ймовірний секс, потім почали відверто домагатися. Закінчилося все тим, що жінку зґвалтували.

При цьому в знущаннях брали участь всі троє чоловіків — по черзі. Після цього жертву примусили ще й до орального сексу.

Як тільки жінці вдалося втекти з нещасливої квартири, вона звернулася до поліцейських. Цікаво те, що спочатку вона сумнівалася, чи варто взагалі йти до правоохоронців. Все тому, що мучителі погрожували розправою, а також хвалилися наявністю "кришувальника" у поліції. При цьому жертва перебувала у розшуку за скоєну крадіжку, але отримані травми змусили звернутися до системи.

Повідомляється, що поліцейські оперативно відреагували на виклик і відправилися на затримання.

Зазначимо, що в цьому випадку жахливим є не тільки сам факт групового зґвалтування, а й те, що потерпіла перебуває на сьомому тижні вагітності.

Це далеко не перший злочин на сексуальному підґрунті на Одещині, про який стало відомо за останній тиждень. Раніше "Телеграф" повідомляв, що 36-річного одесита підозрюють у вірогідному зґвалтуванні своєї семирічної падчерки.

Теги:
#Одеса #Згвалтування #Групове згвалтування
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