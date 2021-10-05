Поки мами не було вдома: в Одесі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні семирічної падчерки (фото, відео)

Не витримавши знущань, дівчинка в усьому зізналася бабусі

Одеські правоохоронці пред’явили підозру в зґвалтуванні малолітньої дитини одному з місцевих жителів.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Відомо, що 36-річний підозрюваний проживав разом із жінкою, у якої вже була семирічна донька. Через якийсь час дівчинка розповіла бабусі, що вітчим начебто змушує її вступати із ним в інтимні стосунки.

Стверджується, ніби мати не знала про те, що відбувається: насильство відбувалося, поки вона була на роботі.

Після звернення в поліцію правоохоронці провели кілька експертиз. Їх результати вказують на причетність підозрюваного до скоєння подібного злочину.

Наразі чоловік знаходиться за ґратами, не маючи можливості вийти завдяки внесенню застави. Правоохоронці наголошують: якщо провину горе-вітчима доведуть, йому світить до десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Місцевий сегмент соціальних мереж не залишився байдужим до новини про те, що трапилося.

"Каструвати хірургічно без анестезії або наркозу", "Чому всього 10-15 років?! За такі речі взагалі не можна випускати з в’язниці ніколи!", "Бідна дитина, ця особа чоловічої статі завдала фізичну і психологічну травму на все життя!", "Ось коли прикро, що немає смертної кари..." — поділилися своїми міркуваннями в інтернеті одесити.

Це вже не перший випадок, коли в Одесі поліцейські арештовують дорослих чоловіків за підозрою в педофілії. Як уже повідомляв "Телеграф", недавно на лаву підозрюваних потрапив один із місцевих жителів, який шантажував неповнолітніх дівчаток їхніми відвертими фотографіями.

Також ми розповідали, що від насильства потерпають не лише діти, а й дорослі жінки. Наприклад, відома українська художниця Надія Кушнір зізналася, що її ледь не зґвалтували під час поїздки в поїзді.