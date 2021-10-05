Пока мамы не было дома: в Одессе мужчину подозревают в изнасиловании семилетней падчерицы (фото, видео)

Не выдержав издевательств, девочка во всем призналась бабушке

Одесские правоохранители предъявили подозрение в изнасиловании малолетнего ребенка одному из местных жителей.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Известно, что 36-летний подозреваемый сожительствовал с женщиной, у которой уже была семилетняя дочка. Спустя какое-то время девочка рассказала бабушке, что отчим якобы заставляет её вступать с ним в интимные отношения.

Утверждается, что мать о происходящем не знала: насилие якобы происходило, пока она была на работе.

После обращения в полицию правоохранители провели несколько экспертиз. Их результаты указывают на причастность подозреваемого к совершению подобного преступления.

На данный момент мужчина находится за решеткой, не имея возможности выйти благодаря внесению залога. Правоохранители подчеркивают: если вину горе-отчима докажут, ему светит до десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Местный сегмент социальных сетей не остался равнодушным к новости о случившемся.

"Кастрировать хирургически без анестезии или наркоза", "Почему всего 10-15 лет?! За такие вещи вообще нельзя выпускать из тюрьмы никогда!", "Бедный ребенок, эта особь мужского пола нанесла физическую и психологическую травму на всю жизнь!", "Вот когда обидно, что нет смертной казни…" — поделились своими соображениями в интернете одесситы.

Это уже не первый случай, когда в Одессе полицейские арестовывают взрослых мужчин по подозрению в педофилии. Как уже сообщал "Телеграф", недавно на скамью подозреваемых попал один из местных жителей, который шантажировал несовершеннолетних девочек их откровенными фотографиями.

Также мы рассказывали, что от насилия страдают не только дети, но и взрослые женщины. К примеру, известная украинская художница Надежда Кушнир призналась, что её едва не изнасиловали во время поездки в поезде.