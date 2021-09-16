Укр

Использовал фото сына: в Одессе 52-летний мужчина изнасиловал и растлил 10 девочек (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Мужчина шантажировал детей ради изнасилования Новость обновлена 16 сентября 2021, 13:57
Мужчина шантажировал детей ради изнасилования

За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

В Одессе прокуратура и Нацполиция направили в суд дело о том, как одессит растлял и насиловал несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

Используя портрет своего сына и придуманное имя он общался с девочками в мессенджерах, разговаривал на околосексуальные темы и отправлял им порнофото и ролики. Когда девочки начинали ему доверять — отправляли контент интимного содержания в ответ.

Эту переписку он использовал в дальнейшем. Притворяясь правоохранителем шантажировал детей, что покажет фото родителям и учителям и уговаривал на встречу. В укромном месте во время встречи он их насиловал. Следствию известно про десять жертв, восьмерым из которых не было и 14 лет — сообщают в полиции.

Шестерых девочек он насиловал неоднократно. Часть своего преступления 52-летний мужчина снимал на телефон. Всего правоохранителям удалось собрать факты о 26 преступлениях полового характера.

Дело в суд направили не только по фактам изнасилования и растления, но и за изготовление и распространение порнографии. Мужчину могут посадить пожизненно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области мужчина насиловал своего пасынка от сожительницы и снимал все на видео. Порно с ребенком он заливал в Интернет.

Также две девочки стали жертвами педофила в России — их нашли задушенными, а подозреваемого задержали.

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