Використовував фото сина: в Одесі 52-річний чоловік зґвалтував і розбестив 10 дівчаток (відео)

За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.

В Одесі прокуратура і Нацполіція направили до суду справу про те, як одесит розбещував і ґвалтував неповнолітніх дівчаток.

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

Використовуючи портрет свого сина і вигадане ім’я він спілкувався з дівчатками в месенджерах, розмовляв на довколосексуальні теми і відправляв їм порнофото і ролики. Коли дівчатка починали йому довіряти — відправляли контент інтимного змісту у відповідь.

Цю переписку він використовував надалі. Прикидаючись правоохоронцем шантажував дітей, що покаже фото батькам і вчителям і умовляв на зустріч. У тихому місці під час зустрічі він їх ґвалтував. Слідству відомо про десять жертв, вісьмом з яких не було і 14 років — повідомляють в поліції.

Шістьох дівчаток він ґвалтував неодноразово. Частину свого злочину 52-річний чоловік знімав на телефон. Всього правоохоронцям вдалося зібрати факти про 26 злочинів статевого характеру.

Читайте також: Категорія Lifestyle Насильство, примус до близькості та харасмент: як не стати жертвою Психолог пояснила, що таке харасмент і чому його так багато в креативній індустрії

Справу в суд направили не тільки за фактами згвалтування і розбещення, а й за виготовлення і розповсюдження порнографії. Чоловіка можуть посадити довічно.

Раніше "Телеграф" писав, що в Полтавській області чоловік ґвалтував свого пасинка від співмешканки і знімав все на відео. Порно з дитиною він заливав в Інтернет.

Також дві дівчинки стали жертвами педофіла в Росії — їх знайшли задушеним, а підозрюваного затримали.