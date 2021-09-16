Використовував фото сина: в Одесі 52-річний чоловік зґвалтував і розбестив 10 дівчаток (відео)
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За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.
В Одесі прокуратура і Нацполіція направили до суду справу про те, як одесит розбещував і ґвалтував неповнолітніх дівчаток.
Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.
Використовуючи портрет свого сина і вигадане ім’я він спілкувався з дівчатками в месенджерах, розмовляв на довколосексуальні теми і відправляв їм порнофото і ролики. Коли дівчатка починали йому довіряти — відправляли контент інтимного змісту у відповідь.
Цю переписку він використовував надалі. Прикидаючись правоохоронцем шантажував дітей, що покаже фото батькам і вчителям і умовляв на зустріч. У тихому місці під час зустрічі він їх ґвалтував. Слідству відомо про десять жертв, вісьмом з яких не було і 14 років — повідомляють в поліції.
Шістьох дівчаток він ґвалтував неодноразово. Частину свого злочину 52-річний чоловік знімав на телефон. Всього правоохоронцям вдалося зібрати факти про 26 злочинів статевого характеру.
Справу в суд направили не тільки за фактами згвалтування і розбещення, а й за виготовлення і розповсюдження порнографії. Чоловіка можуть посадити довічно.
Раніше "Телеграф" писав, що в Полтавській області чоловік ґвалтував свого пасинка від співмешканки і знімав все на відео. Порно з дитиною він заливав в Інтернет.
Також дві дівчинки стали жертвами педофіла в Росії — їх знайшли задушеним, а підозрюваного затримали.
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