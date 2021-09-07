Тіла двох задушених педофілом дівчаток знайшли в покинутому будинку (відео)

Дві школярки зникли шостого вересня.

У Кемеровській області Росії триває розслідування трагічної загибелі двох десятирічних дівчаток Уляна Дегтяр і Анастасії Феслер за статтею вбивство двох осіб. Дівчаток в останній раз бачили на виході з магазину з чоловіком. Їх тіла виявили в покинутій будівлі — підозрюваного затримали.

Відео з місця виявлення тіл неповнолітніх опублікував Телеграм канал "Оперативно".

Тіла дівчаток зі слідами насильства знайшли в місті Кисельовську, де вони і пропали.

Дівчаток шукали правоохоронці та волонтери. Вони виявили речі дівчаток в зеленій зоні.

Підозрюваного Віктора Пестернікова затримали. Чоловікові 41 рік, він був раніше судимий за вчинення сексуальних дій відносно неповнолітніх, з колонії вийшов два роки тому. Безробітний, проживав в місті Миськи, в більш ніж 130 кілометрах від Кисельовська. Він зізнався у скоєнні злочину і сам показав, де знаходяться тіла задушених їм дівчаток.

Раніше "Телеграф" писав, що Пестреніков також зізнався в тому, що згвалтував дітей. За його словами, дівчинки попросили його купити їм насіння, щоб погодувати голубів.