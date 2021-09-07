Рус

Тіла двох задушених педофілом дівчаток знайшли в покинутому будинку (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
На місці працюють слідчі. Новина оновлена 07 вересня 2021, 13:57
На місці працюють слідчі.

Дві школярки зникли шостого вересня.

У Кемеровській області Росії триває розслідування трагічної загибелі двох десятирічних дівчаток Уляна Дегтяр і Анастасії Феслер за статтею вбивство двох осіб. Дівчаток в останній раз бачили на виході з магазину з чоловіком. Їх тіла виявили в покинутій будівлі — підозрюваного затримали.

Відео з місця виявлення тіл неповнолітніх опублікував Телеграм канал "Оперативно".

Тіла дівчаток зі слідами насильства знайшли в місті Кисельовську, де вони і пропали.

Дівчаток шукали правоохоронці та волонтери. Вони виявили речі дівчаток в зеленій зоні.

Підозрюваного Віктора Пестернікова затримали. Чоловікові 41 рік, він був раніше судимий за вчинення сексуальних дій відносно неповнолітніх, з колонії вийшов два роки тому. Безробітний, проживав в місті Миськи, в більш ніж 130 кілометрах від Кисельовська. Він зізнався у скоєнні злочину і сам показав, де знаходяться тіла задушених їм дівчаток.

Раніше "Телеграф" писав, що Пестреніков також зізнався в тому, що згвалтував дітей. За його словами, дівчинки попросили його купити їм насіння, щоб погодувати голубів.

Військова розвідка України відзначає 29 років з дня створення
Україна
Розвідка, якою ми пишаємося: три героїчні спецоперації ГУР України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова розвідка України відзначає 29 років з дня створення
Розвідка, якою ми пишаємося: три героїчні спецоперації ГУР України
Дата публікації
Категорія
В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Категорія
Близько 3% громадян готові проміняти Україну на будь-яку країну
В очікуванні "європейської халяви": чому половина українців хочуть емігрувати назавжди
Дата публікації
Категорія
Дівчина плаче - у стресовому стані
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Категорія
Бійці афганського руху опору беруть участь у військових навчаннях в провінції Панджшер 2 вересня
Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ