Пропавших в России школьниц нашли мертвыми - их изнасиловали и задушили (видео)

Вероятный подозреваемый задержан.

Двух десятилетних школьниц, которые шестого сентября пропали в Кемеровской области в России нашли мертвыми. Виктор Пестерников, которого подозревали в причастности к пропаже, сознался в убийстве и изнасиловании.

Об этом пишет российский Телеграм-канал LIFE SHOT.

Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь пропали в Киселевске в понедельник. Вечером их видели уходящим с неизвестным мужчиной из магазина. Продавцы рассказали — он купил девочкам сладости, а они называли его "дядя Витя". Предварительно мужчину опознали как ранее осужденного Виктора Пестреникова, который отбывал наказание за сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего.

Мужчина сам показал место, где задушил девочек, пишет Телеграм канал. Первоначально он говорил, что только купил девочкам газировку, семечки и другие продукты и провел их кормить голубей.

Мужчину допрашивают правоохранители, известно, что у него не было постоянного места работы. Из мест лишения свободы он освободился в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожской области мужчина стал "кошмаром" для школьницы и ее семьи — светит фонариком в окна, шлет угрозы и видео с насильственным содержанием.