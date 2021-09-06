Не каждую трагедию реально упредить, однако в данном случае правоохранители убеждают маму девушки, что "пока с дочкой ничего не случилось"- у них нет повода привлекать преследователя к ответственности

В Украине часто происходят жестокие преступления с несовершеннолетними. А сейчас опасная ситуация назревает в небольшом селе Степановка Первая Запорожской области на побережье Азовского моря. Как рассказала "Телеграфу" Наталья — мама 11-классницы Валерии, ее дочь длительное время подвергается странным преследованиям со стороны 38-летнего мужчины, проживающего неподалеку от их дома.

Разве это не угроза: "Ходи – и остерегайся"?

Женщина предоставила "Телеграфу" аудиозаписи звонков односельчанина на мобильный ее дочери. Он звонит с разных телефонных номеров, потому что, услышав его голос, девушка их блокирует. Если удалить из записей длительностью от 4-х до 27-ми секунд нецензурные выражения, оставив лишь намеки на некоторые слова, то беспокойство матери будет понятно каждому.

"Лера, ищи себе телохранителя, чтобы он тебя и со школы домой водил, чтобы он тебя чуть даже в туалет не водил – я ж тебе говорю, что я ё***тый на всю голову… Я на работу не буду ходить, я все равно тебя…".

"То ты хоть вечером выходила гулять, а теперь, когда я буду дома, я тебя специально буду вычислять, понимаешь?".

"У тебя будет время, когда я на работе, — и все, где-то выйти. А так ты будешь сидеть тупо дома".

"Я начну с твоего дома. Ты сама заварила всю эту кашу, б***. Я обрежу интернет, бабушка пойдет в хату, б***, а там дальше я натворю такой х***и, что ты, б***, ох***ь".

"Ты реально разбудила во мне зверя… Я посмотрю, когда мы будем с тобой наедине… Я посмотрю, что ты потом будешь говорить".

"Вот теперь, Лера, я тебе реально не дам спуска – ходи и остерегайся".

"Средство есть ох***е – кислота называется. Вот то и сделаю".

"А еще я сделаю, чтобы у тебя не было вообще никаких доказательств".

"Ты не будешь никогда свободной, понимаешь? Я этого не допущу просто-напросто".

"Я просто приду, вытяну тебя на улицу, что никто не услышит. Закрою тебе рот, когда ты будешь спать, вытяну тебя на улицу и тогда мы там будем разговаривать"

"Я и маму твою наколю, как свинью, на вилы…"

Об адекватности человека свидетельствует также видео, которое мужчина отправил несовершеннолетней. На скриншоте с видео – именно он, и он сам порезал свое тело и руки. Кадры не для слабонервных (18+)

Мужчина прислал видео, где он порезал свои руки и живот

-Когда я в марте уезжала на заработки в Польшу, дочка и сын-дошкольник оставались в Степановке с моей мамой, — поясняет Наталья. – Но тот террор, что начался в отношении Леры, вынудил меня преждевременно бросить работу за рубежом и вернуться домой для защиты детей. Да, именно детей, потому что я боюсь и за сынишку, ведь неизвестно, что может вытворить сосед.

- Началась эта история два года назад, — рассказывает Валерия. — Я выкладывала свои фотографии в соцсети, а этот человек их комментировал, типа "Красивая" или там "Красивые волосы". Кто он, я тогда не знала. Но потом от разных людей узнала, что этот мужчина употребляет наркотики и все такое… И я его заблокировала. А однажды этот односельчанин, будучи нетрезвым, встретил нас, когда я шла со своим другом, 11-классником нашей школы, и сильно избил его. Говорил, что "я ему нравлюсь и он сделает все, чтобы этот парень не был со мной". Он даже краской написал на дороге перед моим домом фразу: "Я люблю Лерку безумно" и нарисовал стрелку во двор… (Семья уточняет: за проломленную голову парнишки он отделался исправительными работами и админштрафом).

Вновь "проявлять интерес" к школьнице мужчина начал весной этого года, узнав, что ее мама уехала и отец также проживает далеко. Девушка уверяет, что она хоть и принимала поначалу комплименты, однако никаких поводов для иных отношений сельчанину не давала. А разозлился он после обращения семьи в полицию. И теперь она постоянно находится в стрессовом состоянии.

-Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече – выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать? И на самом деле боюсь ходить по селу в одиночку.

Наталья признается, что к слабым и нежным созданиям она себя не относит, наоборот, считает себя смелой и решительной. И потому за своих близких готова стоять до конца.

-Представляете, этот человек приходит ночью к нашему дому, иногда оставляет на карнизе то сливы, то колоски пшеницы, еще что-нибудь, чтобы мы понимали, что он здесь был. Возле окон валяются окурки. Порезал нам москитные сетки. Может тарабанить по стеклам. А еще светит фонариком в окна. Первый раз меня тихонько в комнату позвала Лера: смотрю, а через окно луч света по комнате шарит. И это повторяется не раз, не два, и не три… Я лишь недавно вернулась домой и уже в ужасе, и не представляю, как моя мама с этим всем прожила 5 месяцев? Я нахожусь на грани отчаяния! Знаю, что мои дети могут спать ночью спокойно только когда я не сплю. Напьюсь кофе и дежурю. Но сколько так может продолжаться?

На карнизе односельчанин оставляет какой-либо знак о себе

Женщина рассказывает, что преследователь звонит со своего телефона, телефона своей матери, меняет сим-карты. Нежелательные абоненты у дочки заблокированы, однако в "антиспаме" девушка видит, когда поступали звонки от этой семьи, сколько раз звонили и с какого номера. А в июле односельчанин погубил их собаку.

- У нас была молодая немецкая овчарка. Мы безумно любили и баловали нашего Мухтара. Он был во дворе на привязи. Когда псу стало плохо, мама вызвала местного хлопца, ранее работавшего ветеринаром. Тот сначала было решил, что у него чумка, а потом увидел, что собака рвет кровью и сказал нам, что ей дали "лошадиную дозу" яда. Спасти нашего любимца не удалось.

Собаку отравили - будка пустует

Кто отравил собаку, хозяева не догадывались и узнали об этом позже — случайно.

- Как-то моей маме позвонила мать Виктора, предупредила: "Таня, сын напился, куда-то пошел — наверное, к вам". Мама сказала: "Знаешь что, Люда, тогда приезжай и ты, я вынесу кресло и сторожи его сама, а мы будем спать, я хочу за последние 3 месяца поспать". Вызвали патрульных, те поймали нашего мучителя, увидев, как он на хоздворе светит фонариком. Забирают его, а он говорит: "Зря я собаку отравил, мне надо было вас всех потравить". Мама разгневалась: "За собаку – ответишь! Гори в аду!". А тот в ответ: "Чего вы на меня орете? Вы еще попробуйте воды из колодца попить".

Это стало еще одним поводом для семьи потерять покой.

-Из-за близости моря в селе нет питьевой воды, — поясняет мама Валерии. – Во дворах есть резервуары, куда завозят и заливают питьевую воду. И теперь мы оттуда воду не берем – боимся! Вынуждены привозить воду в баклажках и хранить ее дома.

Вода в резервуаре может быть отравлена

У семьи надежда на огласку ситуации на всю страну

Молодая женщина рассказывает, что от отчаяния они обратились за помощью на центральное телевидение.

- На позапрошлой неделе мы с дочкой и родными ездили на съемки телепередачи "Стосується кожного" телеканала "Интер". Думала, что огласка нашей ситуации на всю страну нам поможет. Но сейчас у меня нет надежды на то, что что-то изменится после передачи. Я настолько разочаровалась, что не могу жить больше. Я не могу больше жить! – с надрывом произносит Наталья. Вздыхает: — Сколько раз я выскакивала за ним на улицу, но он же убегает!

Что, догнав, она может сделать с мужчиной-ровесником, которому, по его же словам, нечего терять, женщина не знает. Признается, что она настолько разбита и обессилена морально, что готова его убить. Хотя понимает, чем это обернется для нее самой, детей и мамы. Но что делать, если те, кто должен защищать людей, защитить их не могут? Все, что нужно было сделать, чтобы привлечь внимание правоохранителей к проблеме, она сделала. На сегодняшний день женщина 7 раз обращалась в полицию.

–Это не просто звонки на "102": это когда приезжает патрульная машина, пишется заявление, ему присваивается регистрационный номер. Но обидчик дочки словно неуязвим для правоохранительных органов.

Степановка Первая - небольшое село у моря

Наталья говорит, что ей сами патрульные признаются, что не понимают, почему, например, этого Виктора, задержанного с каннабисом в карманах, сразу же отпускают из отделения. И, якобы, в селе предполагают, что "отмазывает" сына мама, ранее владевшая большим магазином.

-Сегодня ночью я вновь вызывала патруль. И в отчаянии спрашивала: "Ребята, вы можете пообещать мне, что мне хотя бы будет условно, если я его прибью?". Они ответили отрицательно. Тогда как мне защитить свою семью? Мы живем в аду! Я сегодня уже написала в полиции заявление на его маму, хотя прекрасно знаю, что с ее номера звонит он. Пусть она расхлебывает то, что он делает.

То, что Виктор неоднократно попадал в поле зрения полиции, подтвердил и принимавший участие в записи телепередачи адвокат Богдан Кушнир. И уже на полученные им по запросу в райотдел данные ссылается мама Леры. За мужчиной числится множество разных эпизодов, в том числе, распитие напитков и употребление наркотиков в общественном месте, нарушение общественного порядка, домашнее насилие, когда он избивал своих мать и сестру.

За угрозы привлечь невозможно

Знакомые советуют Наталье увезти дочь из села, чтобы уберечь от назойливого преследователя, поясняя, что только это спасло их родственницу, на которую также "глаз положил" тот самый Виктор. Вот только у семьи без твердых доходов в настоящее время нет такой возможности.

-Они воруют одежду, которая сушится у нас во дворе на веревке, — вспоминает еще одну историю собеседница. — А потом его мать утром приносит моей маме Лерину футболку и заявляет: "Вот тебе доказательства того, что твоя внучка у нас ночует". А мама смеется: "А где шорты? Я видела, как вы снимали это белье". Ну зачем она это делает? Скажите, зачем? Это было бы так смешно, если бы не было так печально.

А сам Виктор недавно придумал сделать, якобы, скриншоты переписки с Лерой. Чтобы убедить окружающих, что это школьница за ним бегает, да еще и вымогает денег.

-Позвонил мне: "Твоя дочка не дает мне покоя, я сейчас тебе все вышлю". Самое интересное, что он мне выслал эти скриншоты, когда у нас дома были тележурналисты. Но он не учел, что, во-первых, она не может так безграмотно писать, на каком уровне общается он. А во-вторых, он сочинял эту переписку на своем и матери телефонах, и там в профиле другая – не Лерина — фоточка. И абонент подписан как "Ма". Не может же моя дочка быть подписана "Ма"? – указывает на несуразицы обеспокоенная женщина. -Тем не менее, он их выложил в соцсеть, и теперь люди, которые не в курсе происходящего, готовы вытирать ноги о Леру. А ей здесь жить, еще год ходить в школу! Так дочка сказала, что готова пройти детектор лжи, только бы доказать, что между ними ничего не было, и чтобы этот кошмар закончился.

Фальшивая переписка: Лера - не "Ма"

Мать Виктора, вроде бы, и понимает, что безобразия взрослого сына зашли далеко, тем не менее, пытается его защитить и "порешать" связанные с этим проблемы. Наталья говорит:

-Я этому "ухажору" еще как-то из Польши писала: "Отцепись, отвянь, отстань от моего ребенка!". Он мне отвечает: "Она распутная девка, она любит мужчин постарше…". "Хорошо, я со своей дочерью разберусь, это мой ребенок – какое твое дело?". Пишет: "Ты мне разреши, я просто буду рядом, я ее очень люблю…".

А однажды через мою маму по видеосвязи вышла мама Виктора: "Дочечка, я стою перед тобой на коленях, у тебя прошу прощения и у дочечки твоей, простите, пожалуйста, за моего ублюдка…". А затем говорит: "Наташа, у меня есть деньги, я могу ее выучить, давай ее куда-нибудь отправим, я оплачу ей квартиру, я оплачу ей учебу…".

Я в ответ не сдержалась и просто начала орать, чтобы они отвязались от моего ребенка. "Ну чего ты на меня кричишь? А ты не предполагаешь, что у него – любовь? Может, как-то стоит это решить?". "Да вы что: он на год старше меня – раз, он неадекват — два, и вообще, не для него "мама ягодку растила"!

Наталья говорит, что на записи телепередачи психолог давала пояснения странностей поведения их односельчанина. Дескать, собаку он убил потому что его в детстве покусала собака, на его глазах повесился отец, потом избили его в армии, затем попал в тюрьму… Но все эти случаи только вызывают тревогу семьи. А еще она вспоминает годы, проведенные с ним в одной школе. Уже тогда Виктор мог манипулировать окружающими: "Учился он плохо. Было время, когда наша учительница говорила: "У тебя в четверти — "2". Он расшнуровывал ботинок, вытаскивал шнурок и говорил: "Либо – "4", либо сейчас пойду вешаться". И она ставила ему "4". А сейчас он не позволяет никому, даже полицейским, зайти в свой двор, хватает вилы и кричит: "Кто зайдет во двор, того на вилы и надену". Или выволакивает посреди двора газовый баллон и говорит: "Сейчас подорву всех".

Расстроенная женщина рассказывает, что в ответ на ее обращения начальник райотдела полиции объясняет ситуацию: "Даже если вся эта информация благодаря телепередачам дойдет до Киева, все равно заниматься им будем мы. Но его не за что привлечь, пока не случилось никакой беды". То есть, максимум, что грозит нашему мучителю, это штраф в 800 с чем-то гривен по административной статье. У них, якобы, нет доказательств, что угрозы по телефону присылает именно он. Неужели нельзя провести такую экспертизу?

Ситуацию, все же, удалось, сдвинуть с "мертвой точки". Несколько дней назад полиция материалы по данному факту внесла в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Кроме того, руководством Главного управления полиции в Запорожской области назначено служебное расследование относительно возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней. Возможно, занявшись вплотную странными "ухаживаниями", правоохранители найдут способ оградить девушку и ее семью от возможной беды и драматических переживаний. "Телеграф" будет следить за тем, как развиваются события в приазовском селе.