Зниклих у Росії школярок знайшли мертвими — їх згвалтували і задушили (відео)

Ймовірний підозрюваний затриманий.

Двох десятирічних школярок, які шостого вересня пропали в Кемеровській області в Росії знайшли мертвими. Віктор Пестерніков, якого підозрювали в причетності до зникнення, зізнався у вбивстві і згвалтуванні.

Про це пише російський телеграм-канал LIFE SHOT.

Анастасія Феслер і Уляна Дегтяр пропали в Кисельовську в понеділок. Увечері їх бачили з невідомим чоловіком біля виходу з магазину. Продавці розповіли — він купив дівчаткам солодощі, а вони називали його "дядько Вітя". Попередньо чоловіка впізнали як раніше засудженого Віктора Пестренікова, який відбував покарання за сексуальні дії щодо неповнолітнього.

Чоловік сам показав місце, де задушив дівчаток, пише Телеграм канал. Спочатку він говорив, що тільки купив дівчаткам газовану воду, насіння та інші продукти і провів їх годувати голубів.

Чоловіка допитують правоохоронці, відомо, що у нього не було постійного місця роботи. З місць позбавлення волі він звільнився в 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій області чоловік став "кошмаром" для школярки і її сім’ї — світить ліхтариком в вікна, шле загрози і відео з насильницьким діями.