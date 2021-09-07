Рус

Зниклих у Росії школярок знайшли мертвими — їх згвалтували і задушили (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
72
Останній раз дівчаток зафіксувала камера біля магазину. Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:16
Останній раз дівчаток зафіксувала камера біля магазину.

Ймовірний підозрюваний затриманий.

Двох десятирічних школярок, які шостого вересня пропали в Кемеровській області в Росії знайшли мертвими. Віктор Пестерніков, якого підозрювали в причетності до зникнення, зізнався у вбивстві і згвалтуванні.

Про це пише російський телеграм-канал LIFE SHOT.

Анастасія Феслер і Уляна Дегтяр пропали в Кисельовську в понеділок. Увечері їх бачили з невідомим чоловіком біля виходу з магазину. Продавці розповіли — він купив дівчаткам солодощі, а вони називали його "дядько Вітя". Попередньо чоловіка впізнали як раніше засудженого Віктора Пестренікова, який відбував покарання за сексуальні дії щодо неповнолітнього.

Чоловік сам показав місце, де задушив дівчаток, пише Телеграм канал. Спочатку він говорив, що тільки купив дівчаткам газовану воду, насіння та інші продукти і провів їх годувати голубів.

Чоловіка допитують правоохоронці, відомо, що у нього не було постійного місця роботи. З місць позбавлення волі він звільнився в 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій області чоловік став "кошмаром" для школярки і її сім’ї — світить ліхтариком в вікна, шле загрози і відео з насильницьким діями.

В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
В регіонах
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Категорія
Близько 3% громадян готові проміняти Україну на будь-яку країну
В очікуванні "європейської халяви": чому половина українців хочуть емігрувати назавжди
Дата публікації
Категорія
Дівчина плаче - у стресовому стані
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Категорія
Бійці афганського руху опору беруть участь у військових навчаннях в провінції Панджшер 2 вересня
Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Українцям підвищать пенсію
У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію