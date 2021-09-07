Приманил сладостями. 41-летний мужчина увел за гаражи двух школьниц, и их больше не видели (видео)

Мужчину на видео предварительно опознали как освободившегося два года назад осужденного.

В России в Кемеровской области пропали две школьницы. ЧП случилось в городе Киселевске. Последний раз девочек видели уходящими из магазина с мужчиной, ранее осужденным за насильственные действия сексуального характера.

Видео с камер наблюдения опубликовал Телеграм-канал Mash в Сибири.

Две десятилетние одноклассницы Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь пропали шестого сентября.

Приметы пропавших девочек

Их ищут полиция, родители и волонтеры. В последний раз несовершеннолетних видели с мужчиной, они выходили из магазина, где он приобрел для них сладости. Как рассказали очевидцы — продавцы местного магазина, девочки обращались к мужчине "дядя Витя". После того как он увел их в сторону гаражного кооператива и штрафстоянки девочек не видели.

Предположительно, мужчина на видео — ранее судимый Виктор Пестерников. Сорокаоднолетнего мужчину осуждали за насильственные действия сексуального характера.

Виктор Пестерников

Последний раз девочек видели около семи вечера шестого сентября. Следствие работает с друзьями и одноклассниками пропавших, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожской области взрослый мужчина преследует школьницу — полиция вмешаться не может, а семья живет в постоянном страхе.