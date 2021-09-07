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Заманив солодощами. 41-річний чоловік повів за гаражі двох школярок, і їх більше не бачили (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Зниклих дівчат не бачили з вечора понеділка Новина оновлена 07 вересня 2021, 10:01
Зниклих дівчат не бачили з вечора понеділка

Чоловіка на відео попередньо впізнали як засудженого, що звільнився два роки тому.

У Росії в Кемеровській області зникли дві школярки. НП сталася в місті Кисельовську. Останній раз дівчаток бачили при виході з магазину з чоловіком, який раніше був засуджений за насильницькі дії сексуального характеру.

Відео з камер спостереження опублікував телеграм-канал Mash в Сибіру.

Дві десятирічні однокласниці Анастасія Феслер і Уляна Дегтяр пропали шостого вересня.

Прикмети зниклих дівчаток
Прикмети зниклих дівчаток

Їх шукають поліція, батьки і волонтери. В останній раз неповнолітніх бачили з чоловіком, вони виходили з магазину, де він придбав для них солодощі. Як розповіли очевидці — продавці місцевого магазину, дівчатка зверталися до чоловіка "дядя Вітя". Після того як він повів їх в сторону гаражного кооперативу і штрафстоянки дівчаток не бачили.

Імовірно, чоловік на відео — раніше судимий Віктор Пестерніков. Сорокаоднорічного чоловіка засуджували за насильницькі дії сексуального характеру.

Віктор Пестерніков
Віктор Пестерніков

Останній раз дівчаток бачили близько сьомої вечора шостого вересня. Слідство працює з друзями та однокласниками зниклих, щоб з’ясувати всі обставини справи.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій області дорослий чоловік переслідує школярку — поліція втрутитися не може, а сім’я живе в постійному страху.

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