Тела двух задушенных педофилом девочек нашли в заброшенном доме (видео)

Две школьницы пропали шестого сентября.

В Кемеровской области России продолжается расследование трагической гибели двух десятилетних девочек Ульяна Дегтярь и Анастасии Феслер по статье убийство двух лиц. Девочек в последний раз видели выходящими из магазина с мужчиной. Их тела обнаружили в заброшенном здании — подозреваемого задержали.

Видео с места обнаружения тел несовершеннолетних опубликовал Телеграм канал "Оперативно".

Тела девочек со следами насилия нашли в городе Киселевске, где они и пропали.

Девочек искали правоохранители и волонтеры. Они обнаружили вещи девочек в зеленой зоне.

Подозреваемого Виктора Пестерникова задержали. Мужчине 41 год, он был ранее судим за совершение сексуальных действий в отношении несовершеннолетних, из колонии вышел два года назад. Безработный, проживал в городе Мыски, в более чем 130 километрах от Киселевска. Он признался в совершении преступления и сам показал, где находятся тела задушенных им девочек.

Ранее "Телеграф" писал, что Пестреников также признался в том, что изнасиловал детей. По его словам, девочки попросили его купить им семечки, чтобы покормить голубей.