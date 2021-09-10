Насилие, принуждение к близости и харрасмент: как не стать жертвой

Психолог объяснила, что такое харрасмент и почему его так много в креативной индустрии

Скандал с украинским актером Владимиром Талашко набирает новые обороты в связи с историей Марии Матрос, заявившей об изнасиловании. До этого 75-летнего звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняли в домогательствах и харрасменте несколько журналисток и актрис. "Телеграф" решил выяснить у психолога, гештальт-терапевта, основателя психологического центра ALTERA Ольги Королик, как не стать жертвой харрасмента и не дать нарушить свои границы.

Как пояснила эксперт, харрасмент — это нарушение границ. Вне зависимости от того, есть ли там сексуальный подтекст.

"Понять, что ваши границы нарушаются, можно только слушая свое тело и свои ощущения в нем. Очень жаль, что не все это умеют делать", — говорит Королик.

Как воспитать у ребенка понимание личных границ

Психолог поясняет, что если ребенок растет в семье, где границы нарушаются (игнорируются чувства и потребности ребенка, родители позволяют бить ребенка или сильно кричать в воспитательных целях), то он начинает бессознательно воспринимать это как норму. Поэтому "орган", который отвечает за чувствительность касательно личных границ, корректно не работает.

Королик призывает родителей обращать внимание на сексуальное воспитание детей, которое начинается не тогда, когда ребенок потенциально вот-вот начнет (или уже начал) жить половой жизнью, а значительно раньше. Речь идет о возрасте 3-4 лет.

"Когда ребенку рассказывают "правило трусиков", которое говорит о том, что никто не имеет права трогать тебя в месте, где трусики, без твоего согласия: неважно кто это – мама, дедушка, врач, воспитатель в саду или соседский ребенок", — отмечает психолог.

Таким образом, та же мама должна спрашивать у своего ребенка: "А можно ли я посмотрю, потрогаю, проверю, все ли ок?" И быть готовой к тому, что ребенок скажет "нет".

"В этот момент важно принять его "нет". Так ребенок учится слушать себя и понимать границы своего тела", — рассказала Королик.

Правило нижнего белья для детей. Иллюстративное фото

На протяжении всего взросления дочки или сына родители должны выстраивать коммуникацию и говорить с ребенком о существовании границ и культуре согласия, сценариях поведения мужчин и женщин.

Харрасмент в творческой индустрии

Психолог отмечает, что случаи харрасмента в креативной сфере встречаются часто. В обществе есть мнение, что есть два пути построения карьеры: более "быстрый" — через постель, и более длительный, даже оппозиционный.

Актеры, продюсеры, кастинг-директоры обладают властью, и у них есть большой соблазн этой властью пользоваться. Что они и могут делать. Вопрос в том, отмечает Королик, дает ли молодой актер или актриса себя использовать.

"Очевидно же, что если студентка едет домой к преподавателю, то вероятность, что они поговорят "за жизнь" – такая себе. И вопрос в том, знает она это или нет. И то, насколько осознает, что она делает и чем это может закончиться", — рассказывает Королик.

Психолог Ольга Королик. Фото: facebook.com/olgakorolik

Очень простой вопрос, который можно себе задать, звучит так: "Когда я говорю кому-то "да", не говорю ли я себе "нет" в этот момент?" Этим вопросом психолог рекомендует протестировать реальность и осознать последствия того, как кто-то может воспользоваться вашим "да".

"Если вас принуждают к сексу, просят прислать фото или видео, важно знать: "рукописи не горят" и ваши видео могут стать рано или поздно способом шантажа", — добавила эксперт.

Что делать, если пострадал от харрасмента

В случае, если вы стали жертвой насилия, не стоит стесняться просить помощи и обращаться как к друзьям и близким, так и к психологам, правоохранителям, юристам. Если же намеки на какое-либо насилие и постоянное нарушение ваших границ носят систематический характер, то человек также может пойти за психологической поддержкой. Поскольку, по словам психолога, нужно осознать и проработать произошедшую неприятную ситуацию, в противном случае – харрасмент может повториться.

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Пострадавший от насилия может решиться на публичную огласку и рассказать свою историю в тех же социальных сетях. Правда, кроме поддержки обычно там появляется и второй "лагерь" людей, который обвиняет в случившемся саму жертву. Поэтому, отмечает психолог, важно понимать перед публикацией своей истории, что будет отклик от аудитории и разные реакции.

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