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Абьюзер в отношениях – как распознать и сбежать: психолог указала на тревожные признаки

Абьюзер в отношениях – как распознать и сбежать: психолог указала на тревожные признаки
18:51 Сегодня Телеграф

Звезды и общественные деятели все чаще поднимают публично проблему домашнего насилия и абьюза в отношениях. Кто такой абьюзер? Как не попасть в подчинение к абьюзеру или же выбраться из абьюзивных отношений? Ответы "Телеграф" узнал у психолога, гештальт-терапевта, основателя психологического центра ALTERA Ольги Королик.

Абьюз может быть как моральным, так и физическим – с телесными повреждениями. И если синяки и ссадины заметны окружающим, то о моральном насилии в паре никто из посторонних может не догадываться. Обычно абьюзер – это душа компании, обаятельный человек, осыпающий комплиментами свою половинку. Поэтому когда жертва абьюзера признается кому-то о проблемах в паре, ей даже могут не поверить. Мол, как такой милый и прекрасный человек может абьюзить?

Главная цель абьюзера - подчинить. Как отмечает психолог, этот человек не может жить без объекта, над которым ему можно издеваться.

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Существует как мужско-женский, так и женско-мужской тип абьюзерства. Женщинами-абьюзерами чаще могут стать люди с пограничным личностным расстройством, те, кто плохо выдерживает близость, но этого не осознает. Время от времени в паре возникают конфликты и истерики – так абьюзер как бы отдаляет от себя другого человека.

"Тут больше психологического, а не телесного насилия. К этому виду насилия больше склонны женщины. Это больше свойственно им, скажем так. Но чаще мы имеем дело с мужско-женским вариантом абьюзивного насилия", - рассказала Ольга Королик.

У мужчин-абьюзеров обычно другой формат влияния. Здесь чаще проявляются нарциссические, садистские наклонности. При этом такой мужчина может делать красивые поступки для женщины, пока та не окажется в его подчинении. Абьюзеры отлично ухаживают, но когда "птичка попала в клетку", начинается ограничение свободы. За женщиной следят, контролируют ее действия, пытаются буквально закрыть в четырех стенах. Муж, дом, дети, домашние обязанности – и больше ничего.

Психолог говорит, что вас должно насторожить, если партнер пытается ограничить ваше общение с друзьями и родственниками.
Кроме того, вас могут попросить отказаться от работы. Это может преподносится под двумя предлогами. Первый: "Любимая, зачем тебе напрягаться? Давай ты будешь сидеть дома, заниматься собой, готовить кушать и ждать меня с работы. У нас есть средства к существованию, можешь себе позволить ничего не делать". Второй вариант того, что говорит мужчина: "Какой из тебя юрист/учитель/бизнесмен? Смеешься? Сиди дома, готовь есть, расти детей – и все будет у тебя хорошо. На большее ты не способна".

Как вовремя заметить, что что-то идет не так?

Психолог рекомендует честно посмотреть на свои отношения со стороны. Если не можете обратиться за психологической помощью, то хотя бы расскажите свою историю подруге, родственнику или кому-то еще. Наблюдения извне помогут понять, что же на самом деле происходит.

По словам Королик, цикл абьюзивных отношений наглядно иллюстрирует фильм "Мой король" с актером Венсаном Касселем в главной роли. Всепоглощающий роман с обаятельным мужчиной приводит к нездоровым отношениям и тяжелым последствиям.

На этапе ухаживания заметить абьюзера сложно, отмечает психолог. Попасть в лапы к абьюзеру может кто угодно.

"Если в вашей жизни были такого рода отношения, то вероятность, что подобное повторится, достаточно велика, если вы не осознали, как вы попадаете в такую ловушку. Из опыта абьюзивных отношений можно понять, когда что-то происходит не так. Если же вы еще неопытный боец в отношениях, то распознать абьюз тяжело", - говорит Королик.

Меньше шансов оказаться в абьюзивных отношениях у людей, которые осознают свои личные границы. Если вы почувствуете, когда ваши границы нарушают, то где-то внутри "зазвенит", возникнут подозрения и захочется увидеть ситуацию со стороны. У людей, которые плохо чувствуют свои границы, нигде никакой тревожный звонок не включается. А понимание ужасной ситуации приходит уже у разбитого корыта. Кроме того, под влиянием абьюзера легче оказаться людям с неустойчивым тылом или вовсе без такого. Например, если вы находитесь в плохих отношениях с семьей, то абьюзер понимает, что идти вам будет попросту некуда.

Как сбежать от абьюзера?

Если вы осознали, что имеете дело с абьюзером, первый шаг – найти поддержку в лице какого-либо человека. Это может быть друг, товарищ, родственник. Если нужно – помиритесь с близкими, восстановите старые связи. Нужно, чтобы вам было куда уходить.
Кроме того, не бойтесь черпать информацию об абьюзивных отношениях в интернете, читайте об этом в книгах.
Также необходимо учитывать материальный аспект. Начните копить наличные деньги.

"Важно продумать план побега. Потому что с первого раза уйти очень тяжело. Нужно понимать: куда, за какие деньги, договориться с кем-то о помощи... По статистике, женщины только с седьмого раза уходят из отношений с абьюзерами", - рассказала Королик.

По ее словам, первое, на что обращают внимание психологи при работе с пострадавшими от абьюза, вопрос границ человека. Как и с партнером, так и с ребенком или родителями.

"Когда человек осознает эту проблему, его мир начинает рушиться. И это нормальный процесс, но его нужно пройти. Когда вы уже наконец-то ощутите дно под ногами, то с этого дна психологи помогают оттолкнуться, давая поддержку и веру в свои силы", - добавила Королик.

Можно воспользоваться помощью специалистов фондов и организаций, помогающих жертвам насилия. При них функционируют приюты, где можно пожить первое время.

"Если вы найдете в себе силы бороться, то и отыщете способы решения своих проблем", - подытожила психолог Ольга Королик.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Отношения, Психология, Насилие в семье, Абьюз, Абьюзеры, абьюзивные отношения, Ольга Королик.
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