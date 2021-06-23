Абьюзер в отношениях – как распознать и сбежать: психолог указала на тревожные признаки

Звезды и общественные деятели все чаще поднимают публично проблему домашнего насилия и абьюза в отношениях. Кто такой абьюзер? Как не попасть в подчинение к абьюзеру или же выбраться из абьюзивных отношений? Ответы "Телеграф" узнал у психолога, гештальт-терапевта, основателя психологического центра ALTERA Ольги Королик.
Абьюз может быть как моральным, так и физическим – с телесными повреждениями. И если синяки и ссадины заметны окружающим, то о моральном насилии в паре никто из посторонних может не догадываться. Обычно абьюзер – это душа компании, обаятельный человек, осыпающий комплиментами свою половинку. Поэтому когда жертва абьюзера признается кому-то о проблемах в паре, ей даже могут не поверить. Мол, как такой милый и прекрасный человек может абьюзить?
Главная цель абьюзера - подчинить. Как отмечает психолог, этот человек не может жить без объекта, над которым ему можно издеваться.
Существует как мужско-женский, так и женско-мужской тип абьюзерства. Женщинами-абьюзерами чаще могут стать люди с пограничным личностным расстройством, те, кто плохо выдерживает близость, но этого не осознает. Время от времени в паре возникают конфликты и истерики – так абьюзер как бы отдаляет от себя другого человека.
"Тут больше психологического, а не телесного насилия. К этому виду насилия больше склонны женщины. Это больше свойственно им, скажем так. Но чаще мы имеем дело с мужско-женским вариантом абьюзивного насилия", - рассказала Ольга Королик.
У мужчин-абьюзеров обычно другой формат влияния. Здесь чаще проявляются нарциссические, садистские наклонности. При этом такой мужчина может делать красивые поступки для женщины, пока та не окажется в его подчинении. Абьюзеры отлично ухаживают, но когда "птичка попала в клетку", начинается ограничение свободы. За женщиной следят, контролируют ее действия, пытаются буквально закрыть в четырех стенах. Муж, дом, дети, домашние обязанности – и больше ничего.
Психолог говорит, что вас должно насторожить, если партнер пытается ограничить ваше общение с друзьями и родственниками.
Кроме того, вас могут попросить отказаться от работы. Это может преподносится под двумя предлогами. Первый: "Любимая, зачем тебе напрягаться? Давай ты будешь сидеть дома, заниматься собой, готовить кушать и ждать меня с работы. У нас есть средства к существованию, можешь себе позволить ничего не делать". Второй вариант того, что говорит мужчина: "Какой из тебя юрист/учитель/бизнесмен? Смеешься? Сиди дома, готовь есть, расти детей – и все будет у тебя хорошо. На большее ты не способна".
Психолог рекомендует честно посмотреть на свои отношения со стороны. Если не можете обратиться за психологической помощью, то хотя бы расскажите свою историю подруге, родственнику или кому-то еще. Наблюдения извне помогут понять, что же на самом деле происходит.
По словам Королик, цикл абьюзивных отношений наглядно иллюстрирует фильм "Мой король" с актером Венсаном Касселем в главной роли. Всепоглощающий роман с обаятельным мужчиной приводит к нездоровым отношениям и тяжелым последствиям.
На этапе ухаживания заметить абьюзера сложно, отмечает психолог. Попасть в лапы к абьюзеру может кто угодно.
"Если в вашей жизни были такого рода отношения, то вероятность, что подобное повторится, достаточно велика, если вы не осознали, как вы попадаете в такую ловушку. Из опыта абьюзивных отношений можно понять, когда что-то происходит не так. Если же вы еще неопытный боец в отношениях, то распознать абьюз тяжело", - говорит Королик.
Меньше шансов оказаться в абьюзивных отношениях у людей, которые осознают свои личные границы. Если вы почувствуете, когда ваши границы нарушают, то где-то внутри "зазвенит", возникнут подозрения и захочется увидеть ситуацию со стороны. У людей, которые плохо чувствуют свои границы, нигде никакой тревожный звонок не включается. А понимание ужасной ситуации приходит уже у разбитого корыта. Кроме того, под влиянием абьюзера легче оказаться людям с неустойчивым тылом или вовсе без такого. Например, если вы находитесь в плохих отношениях с семьей, то абьюзер понимает, что идти вам будет попросту некуда.
Если вы осознали, что имеете дело с абьюзером, первый шаг – найти поддержку в лице какого-либо человека. Это может быть друг, товарищ, родственник. Если нужно – помиритесь с близкими, восстановите старые связи. Нужно, чтобы вам было куда уходить.
Кроме того, не бойтесь черпать информацию об абьюзивных отношениях в интернете, читайте об этом в книгах.
Также необходимо учитывать материальный аспект. Начните копить наличные деньги.
"Важно продумать план побега. Потому что с первого раза уйти очень тяжело. Нужно понимать: куда, за какие деньги, договориться с кем-то о помощи... По статистике, женщины только с седьмого раза уходят из отношений с абьюзерами", - рассказала Королик.
По ее словам, первое, на что обращают внимание психологи при работе с пострадавшими от абьюза, вопрос границ человека. Как и с партнером, так и с ребенком или родителями.
"Когда человек осознает эту проблему, его мир начинает рушиться. И это нормальный процесс, но его нужно пройти. Когда вы уже наконец-то ощутите дно под ногами, то с этого дна психологи помогают оттолкнуться, давая поддержку и веру в свои силы", - добавила Королик.
Можно воспользоваться помощью специалистов фондов и организаций, помогающих жертвам насилия. При них функционируют приюты, где можно пожить первое время.
"Если вы найдете в себе силы бороться, то и отыщете способы решения своих проблем", - подытожила психолог Ольга Королик.