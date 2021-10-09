Насиловали по очереди: в Одессе трое мужчин поиздевались над беременной (видео)

Сначала женщина не хотела обращаться в полицию из-за угроз

Прошлой ночью, 8 октября, в Одессе произошло групповое изнасилование. Дополнительно ужасает то, что жертва оказалась беременной.

Информацию передает местный Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Известно, что нападение произошло по улице Ильфа и Петрова. Женщина познакомилась со своими насильниками рядом с супермаркетом "АТБ".

По какой-то причине компания показалась ей вполне безопасной, и она согласилась пройти с ними в квартиру. Как объясняет пострадавшая, ей предложили согреться и поесть.

Впрочем после того, как они оказались дома у одного из подозреваемых, хороших намерений у мужчин как ни бывало. Сначала женщине только делали недвусмысленные намеки на вероятный секс, затем начали в открытую приставать. Закончилось все дело тем, что женщину изнасиловали.

При этом в издевательствах участвовали все трое мужчин — по очереди. После этого жертву принудили еще и к оральному сексу.

Как только женщине удалось сбежать из злополучной квартиры, она обратилась к полицейским. Интересно то, что изначально она сомневалась, стоит ли обращаться к правоохранителям. Все потому, что мучители ей угрожали расправой, а также хвастались "крышей" в полиции. При этом жертва пребывала в розыске за совершенную кражу, но полученные травмы заставили обратиться к системе.

Сообщается, что полицейские оперативно отреагировали на вызов и отправились на задержание.

Отметим, что в данном случае ужасным является не только сам факт группового изнасилования, но и то, что пострадавшая находится на седьмой неделе беременности.

Это далеко не первое преступление на сексуальной почве на Одесчине, о котором стало известно за последнюю неделю. Ранее "Телеграф" сообщал, что 36-летнего одессита подозревают в вероятном изнасиловании своей семилетней падчерицы.