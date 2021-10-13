Появились новые детали изнасилования беременной женщины на Полтавщине, в котором подозревают полицейских

Следователи выяснили, что женщину могли изнасиловать после совместного застолья

В резонансном изнасиловании женщины на Полтавщине, в котором подозревают двух сотрудников полиции (действующего и бывшего), выяснились новые детали. В частности, что инцидент произошел во время совместного застолья.

Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

После информации об изнасиловании на место происшествия в селе Чавельча отправилась следственная группа. Стало известно, что в тот вечер потерпевшая и подозреваемые вместе проводили время за ужином. А на утро после застолья женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании и указала на двух мужчин, один из которых — участковый полицейский.

Кроме того, женщина заявляла, что она беременна, однако выяснилось, что эти слова не соответствуют действительности.

"Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили", — сообщили в ГБР.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства дела и круг причастных к этому лиц. Досудебное расследование проводят по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Если вину мужчин докажут, то им грозит до 12 лет лишения свободы.

Добавим, что экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что действующий и бывший полицейские выбили дверь и ворвались в жилье беременной Снежаны Сайко из села Чавельча (Полтавская область). Также он сообщал, что после трагического инцидента женщину с кровотечением госпитализировали.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе трое мужчин по очереди изнасиловали беременную женщину, с которой познакомились возле супермаркета.