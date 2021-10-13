На Полтавщине копов подозревают в изнасиловании беременной женщины: все подробности
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К изнасилованию могут быть причастны бывший и действующий сотрудники полиции
В Полтавской области двоих мужчин, один из которых действующий полицейский, подозревают в изнасиловании беременной женщины. Потерпевшая сама заявила об инциденте в правоохранительные органы.
Об этом вечером во вторник, 12 октября, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.
Женщина пришла в полицию утром 12 октября с заявлением, что ночью ее изнасиловали двое мужчин, среди которых был участковый офицер полиции. Как выяснилось, полицейский с 30 сентября находился на больничном.
По данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 152 УК.
Позже, бывший народный депутат Игорь Мосийчук, который родом с Полтавщины, сообщил, что женщину, беременную вторым ребенком, изнасиловали в селе Чавельча Оржицкого района в ночь на 12 октября. По его информации, один из участников издевательств над женщиной был участковым, а второй — когда-то работал в уголовном розыске.
Более того, по словам экс-нардепа, изнасилование произошло в доме потерпевшей, куда ворвались бывшие сотрудники полиции.
Добавляется, что женщину с кровотечением госпитализировали в больницу.
Как сообщил в Facebook брат экс-нардепа Игоря Мосийчука — Антон Мосийчук — жертву зовут Снежана Сайко. Более того, мужчина опубликовал фото одного из обидчиков женщины и назвал его имя — Тарас Шаповаленко.
"Ужасное изнасилование двумя уродами-полицейскими беременной женщины на моей малой родине Лубенщине всколыхнуло все общество. Тарас Шаповаленко уже уволился задним числом. Потерпевшая — Снежана Сайко. Ее госпитализировали с кровотечением в больницу. А два урода в форме полиции бегают селом и районом, предлагают большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок", — написал Мосийчук.
Утром в среду, 13 октября, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что правоохранители делают все для того, чтобы избежать наказания за надругательство над беременной женщиной. В частности, один из них пытается давить на потерпевшую.
К слову, односельчане правоохранителей о них не лучшего мнения.
"Всю ночь я получал звонки от земляков из Лубенщины с самой Чевельчи и соседних сел от крестьян которые называют участкового садистом, самодуром и взяточником, а также причастным к беспределам в округе. Сейчас со стороны подозреваемого и его окружения осуществляется беспрецедентное давление на потерпевшую и есть попытки замять дело, а поэтому только огласка и общественный контроль поможет наказать по закону уродов...", — написал Игорь Мосийчук.
Стоит отметить, что село Чавельча, где произошло изнасилование, имеет население всего 837 человек. Можно предположить, что люди там друг друга хорошо знают.
Напомним, что в мае 2020 задержали двух сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Трагедия произошла в Кагарлицком отделения полиции на Киевщине. Двое копов доставили женщину в отделение в качестве свидетеля по делу об ограблении, однако там ее пытали, надевали на голову противогаз, наручники, стреляли над ее головой и несколько раз изнасиловали. После пыток потерпевшая обратилась в больницу, а подозреваемых арестовали.
Как сообщал "Телеграф" ранее, трое несовершеннолетних ребят изнасиловали 14-летнюю девочку Закарпатской области и сняли все это на телефон.
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