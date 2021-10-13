На Полтавщине копов подозревают в изнасиловании беременной женщины: все подробности

К изнасилованию могут быть причастны бывший и действующий сотрудники полиции

В Полтавской области двоих мужчин, один из которых действующий полицейский, подозревают в изнасиловании беременной женщины. Потерпевшая сама заявила об инциденте в правоохранительные органы.

Об этом вечером во вторник, 12 октября, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

Женщина пришла в полицию утром 12 октября с заявлением, что ночью ее изнасиловали двое мужчин, среди которых был участковый офицер полиции. Как выяснилось, полицейский с 30 сентября находился на больничном.

По данному факту Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 152 УК.

Позже, бывший народный депутат Игорь Мосийчук, который родом с Полтавщины, сообщил, что женщину, беременную вторым ребенком, изнасиловали в селе Чавельча Оржицкого района в ночь на 12 октября. По его информации, один из участников издевательств над женщиной был участковым, а второй — когда-то работал в уголовном розыске.

Более того, по словам экс-нардепа, изнасилование произошло в доме потерпевшей, куда ворвались бывшие сотрудники полиции.

Добавляется, что женщину с кровотечением госпитализировали в больницу.

Как сообщил в Facebook брат экс-нардепа Игоря Мосийчука — Антон Мосийчук — жертву зовут Снежана Сайко. Более того, мужчина опубликовал фото одного из обидчиков женщины и назвал его имя — Тарас Шаповаленко.

"Ужасное изнасилование двумя уродами-полицейскими беременной женщины на моей малой родине Лубенщине всколыхнуло все общество. Тарас Шаповаленко уже уволился задним числом. Потерпевшая — Снежана Сайко. Ее госпитализировали с кровотечением в больницу. А два урода в форме полиции бегают селом и районом, предлагают большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок", — написал Мосийчук.

Тарас Шаповаленко — полицейский с Полтавщины, которого подозревают в изнасиловании беременной

Утром в среду, 13 октября, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что правоохранители делают все для того, чтобы избежать наказания за надругательство над беременной женщиной. В частности, один из них пытается давить на потерпевшую.

К слову, односельчане правоохранителей о них не лучшего мнения.

"Всю ночь я получал звонки от земляков из Лубенщины с самой Чевельчи и соседних сел от крестьян которые называют участкового садистом, самодуром и взяточником, а также причастным к беспределам в округе. Сейчас со стороны подозреваемого и его окружения осуществляется беспрецедентное давление на потерпевшую и есть попытки замять дело, а поэтому только огласка и общественный контроль поможет наказать по закону уродов...", — написал Игорь Мосийчук.

Стоит отметить, что село Чавельча, где произошло изнасилование, имеет население всего 837 человек. Можно предположить, что люди там друг друга хорошо знают.

Село Чавельча Полтавской области

Напомним, что в мае 2020 задержали двух сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Трагедия произошла в Кагарлицком отделения полиции на Киевщине. Двое копов доставили женщину в отделение в качестве свидетеля по делу об ограблении, однако там ее пытали, надевали на голову противогаз, наручники, стреляли над ее головой и несколько раз изнасиловали. После пыток потерпевшая обратилась в больницу, а подозреваемых арестовали.

Как сообщал "Телеграф" ранее, трое несовершеннолетних ребят изнасиловали 14-летнюю девочку Закарпатской области и сняли все это на телефон.