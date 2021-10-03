Серийным маньяком, насиловавшим и убивавшим француженок 35 лет назад, оказался жандарм

Серийный убийца лишил жизни как минимум трех человек, и еще шестерых изнасиловал.

Во Франции маньяк, который работал жандармом, через 35 лет признался в убийствах и изнасилованиях, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Le Parisien".

Убийца жил в курортном городке Ле-Гро-дю-Руа, где и работал в жандармерии. 59-летний Франсуа Веров имел прозвище "Рябой".

Перед тем, как совершить самоубийство, он написал предсмертную записку, в которой признался, что в период 1980-1990 годов совершил серию изнасилований и убийств. Подтвердить его причастность к убийствам эксперты смогли после того, как сравнили отпечатки пальцев погибшего с теми, которые ранее были найдены на месте совершения преступлений. Некоторые французские СМИ пишут, что убийца решил покончить с жизнью после того, как в полиции начали подозревать его причастность к преступлениям.

Стоит отметить, что впервые Веров нарушил закон в 1986 году, когда находился в Париже. Тогда он изнасиловал, после чего задушил 11-летнюю девочку. Последнее преступление маньяк совершил в 1994 году, однако до сих пор никто об этом не знал. Всего на счету Верова как минимум три убийства и шесть изнасилований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 сентября в Херсонской области мужчина похитил 12-летнюю внучку своей сожительницы и вывез ее за пределы населенного пункта, где изнасиловал.