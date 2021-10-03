Серійним маніяком, який ґвалтував і вбивав француженок 35 років тому, виявився жандарм

Серійний убивця позбавив життя як мінімум трьох осіб, і ще шістьох зґвалтував.

У Франції маніяк, котрий працював жандармом, через 35 років зізнався у вбивствах та зґвалтуваннях, після чого закінчив життя самогубством.

Про це повідомляє "Le Parisien".

Убивця жив у курортному містечку Ле-Гро-дю-Руа, де і працював у жандармерії. 59-річний Франсуа Веров мав прізвисько "Рябий".

Перед тим, як вчинити самогубство, він написав передсмертну записку, у якій зізнався, що в період 1980-1990 років здійснив серію зґвалтувань і вбивств. Підтвердити його причетність до вбивств експерти змогли після того, як порівняли відбитки пальців загиблого із тими, котрі раніше були знайдені на місці здійснення злочинів.Деякі французькі ЗМІ пишуть, що вбивця вирішив покінчити з життям після того, як у поліції почали підозрювати його причетність до злочинів.

Варто відзначити, що вперше Веров порушив закон у 1986 році, коли перебував у Парижі. Тоді він зґвалтував, після чого задушив 11-річну дівчинку. Останній злочин, маніяк вчинив у 1994 році, проте дотепер ніхто про це не знав. Загалом на рахунку Верова як мінімум три вбивства та шість зґвалтувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 вересня у Херсонській області чоловік викрав 12-річну онуку своєї співмешканки та вивіз її за межі населеного пункту, де зґвалтував.